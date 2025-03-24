Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (22-23 marzo 2025)

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Un lance del partido entre el Zamora CF y el Nástic

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Un lance del partido entre el Zamora CF y el Nástic

Ángel García Pérez

Zamora - Publicado el

1 min lectura

FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1

ZAMORA C.F. 1 GIMNÁSTIC DE TARRAGONA 1

FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. VILLARALBO 0 C.F. BRIVIESCA 0 (Suspendido al descanso por mal estado del terreno de juego)

FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

S.D. PONFERRADINA “B” 0 C.D. BENAVENTE 1

MORALEJA C.F. 2 C.D. RIBERT 0

SALAMANCA C.F. “B” 2 ZAMORA C.F. “B” 3

FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III

ZAMORA C.F 2 U.D.SANTA MARTA DE TORMES 1

FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

C.D. BENAVENTE 6 U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B” 1

FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

ZAMORA C.F. 0 GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F. 5

FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

FRIOL 3 C.D. BOVEDANA 1

FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F 1 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0

FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3 VILALBA F.S. 4

C.D. INTERSALA ZAMORA (Descansa)

FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

RIVER ZAMORA F.S. 2 RACING CUELLAR 2

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)

RIVER ZAMORA F.S. 6 F.S.SALAMANCA 2

FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)

C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS (Descansa)

BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)

GIPUZKOA 86 CAJA RURAL C.B. ZAMORA 78

BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE

BARÇA CBS 57 ZAMARAT 76

BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B

B.M GIJÓN 31 B.M. CAJA RURAL ZAMORA 24

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