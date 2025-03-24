Los resultados del fin de semana polideportivo en Zamora (22-23 marzo 2025)
Punto de oro del Zamora CF ante el Nástic de Tarragona y dolorosas derrotas del CB Zamora y el Balonmano Zamora
Zamora - Publicado el
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FÚTBOL PRIMERA FEDERACIÓN GRUPO 1
ZAMORA C.F. 1 GIMNÁSTIC DE TARRAGONA 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. VILLARALBO 0 C.F. BRIVIESCA 0 (Suspendido al descanso por mal estado del terreno de juego)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
S.D. PONFERRADINA “B” 0 C.D. BENAVENTE 1
MORALEJA C.F. 2 C.D. RIBERT 0
SALAMANCA C.F. “B” 2 ZAMORA C.F. “B” 3
FÚTBOL NACIONAL JUVENIL GRUPO III
ZAMORA C.F 2 U.D.SANTA MARTA DE TORMES 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
C.D. BENAVENTE 6 U.D. SANTA MARTA DE TORMES “B” 1
FÚTBOL 1ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
ZAMORA C.F. 0 GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F. 5
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
FRIOL 3 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
GIMNÁSTICA SEGOVIANA C.F 1 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 0
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLÉTICO BENAVENTE F.S. 3 VILALBA F.S. 4
C.D. INTERSALA ZAMORA (Descansa)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
RIVER ZAMORA F.S. 2 RACING CUELLAR 2
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL FEMENINA (GRUPO ÚNICO)
RIVER ZAMORA F.S. 6 F.S.SALAMANCA 2
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS (GRUPO ÚNICO)
C.F.S. CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS (Descansa)
BALONCESTO MASCULINO PRIMERA FEB (GRUPO ÚNICO)
GIPUZKOA 86 CAJA RURAL C.B. ZAMORA 78
BALONCESTO FEMENINO LIGA CHALLENGE
BARÇA CBS 57 ZAMARAT 76
BALONMANO PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA GRUPO B
B.M GIJÓN 31 B.M. CAJA RURAL ZAMORA 24