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    Resultados deportivos

    El Zamora gana en Tordesillas,Rutas del Vino apeado de la Copa del Rey y el Zamarat pierde  en Valencia

    Pabellón Ángel Nieto

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 07:57

    FUTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ATLÉTICO TORDESILLAS 0 ZAMORA C. F 2

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. VILLARALBO -C.D. UNIV. VALLADOLID (Aplazado)

    C.D. RIBERT 3 C .D. BENAVENTE 2

    BETIS C.F. 3 C. D. BOVEDANA 1

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL (DESCANSO)

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL (DESCANSO)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO )

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ATLÉTICO BENAVENTE 7 PIZARRAS TRES CUÑADOS 1

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO)

    C.D. INTERSALA ZAMORA 3 C.D. TIERNO GALVÁN F.S 6

    C.D. MEDINENSE 3 F.S ZAMORA 4

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO)

    C.D. INTER SALA 3 RIVER ZAMORA F.S 4

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    C.B. TIZONA 87 C.B. ZAMORA 84

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    VIRGEN DE LA CONCHA 92 OBRADOIRO 88

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    VALENCIA B.C 62 C.D ZAMARAT 49

    BALONMANO COPA DEL REY

    B.M. BENIDORM 31 B.M. ZAMORA 27

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