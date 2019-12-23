Resultados deportivos

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
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Actualizado 07:57
FUTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ATLÉTICO TORDESILLAS 0 ZAMORA C. F 2
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. VILLARALBO -C.D. UNIV. VALLADOLID (Aplazado)
C.D. RIBERT 3 C .D. BENAVENTE 2
BETIS C.F. 3 C. D. BOVEDANA 1
FUTBOL REGIONAL JUVENIL (DESCANSO)
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL (DESCANSO)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI (DESCANSO )
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G (DESCANSO)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ATLÉTICO BENAVENTE 7 PIZARRAS TRES CUÑADOS 1
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO)
C.D. INTERSALA ZAMORA 3 C.D. TIERNO GALVÁN F.S 6
C.D. MEDINENSE 3 F.S ZAMORA 4
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS (DESCANSO)
C.D. INTER SALA 3 RIVER ZAMORA F.S 4
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
C.B. TIZONA 87 C.B. ZAMORA 84
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
VIRGEN DE LA CONCHA 92 OBRADOIRO 88
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
VALENCIA B.C 62 C.D ZAMARAT 49
BALONMANO COPA DEL REY
B.M. BENIDORM 31 B.M. ZAMORA 27