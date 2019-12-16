Resultados deportivos

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
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Actualizado 06:57
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ZAMORA C.F. 2 ARANDINA C.F 0
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. FABERO 2 C .D. VILLARALBO 2
C .D. BENAVENTE 2 C.D. VILLA DE SIMANCAS 1
C. D. BOVEDANA 3 PONFERRADINA B 2
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
C.D. VILLAMAYOR 2 ZAMORA C.F. B 0
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ATLÉTICO PINILLA 1 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
AMIGOS DEL DUERO 4 SALAMANCA B 2
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
AMIGOS DEL DUERO B 3 C.D. NAVEGA 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
PUERTAS DEYMA F.S 2 ATLÉTICO BENAVENTE 4
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
F.S. ZAMORA 1 RACING CUELLAR 3
C.D. SEGOSALA 4 C.D. INTERSALA 2
FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS
RIVER ZAMORA F.S. (DESCANSA)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 81 B.UDEA ALGECIRAS 63
BALONCESTO MASCULINO LIBALGA EBA
UNIV. VALLADOLID 76 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 65
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ZAMARAT 60 CADI LA SEU 76
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA 24 BALONMANO MÁLAGA 20