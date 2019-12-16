Resultados deportivos

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    Victoria del Zamora CF y del Balonmano Zamora y derrota del Zamarat 

    balonmano

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 06:57

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ZAMORA C.F. 2 ARANDINA C.F 0

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. FABERO 2 C .D. VILLARALBO 2

    C .D. BENAVENTE 2 C.D. VILLA DE SIMANCAS 1

    C. D. BOVEDANA 3 PONFERRADINA B 2

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    C.D. VILLAMAYOR 2 ZAMORA C.F. B 0

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ATLÉTICO PINILLA 1 ZAMORA C.F. 1

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    AMIGOS DEL DUERO 4 SALAMANCA B 2

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    AMIGOS DEL DUERO B 3 C.D. NAVEGA 1

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    PUERTAS DEYMA F.S 2 ATLÉTICO BENAVENTE 4

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    F.S. ZAMORA 1 RACING CUELLAR 3

    C.D. SEGOSALA 4 C.D. INTERSALA 2

    FÚTBOL SALA REGIONAL DE AFICIONADOS

    RIVER ZAMORA F.S. (DESCANSA)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 81 B.UDEA ALGECIRAS 63

    BALONCESTO MASCULINO LIBALGA EBA

    UNIV. VALLADOLID 76 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 65

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ZAMARAT 60 CADI LA SEU 76

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA 24 BALONMANO MÁLAGA 20

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