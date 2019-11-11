Resultados deportivos

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
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Actualizado 08:41
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ZAMORA C.F. 2 U.D.SANTA MARTA 1
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. ONZONILLA 2 C .D. VILLARALBO 1
PONFERRADINA B 1 C .D. BENAVENTE 3
C.D. BOVEDANA 1 C.D. PEÑARANDA 1
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. B 1 C.D. JUVENTUD RONDILLA 2
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 3 DIOCESANOS-UCAV 0
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
AMIGOS DEL DUERO 4 C.D. SAN PIO X ”B” 1
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
AMIGOS DEL DUERO B 10 C.D.PALENCIA B 1
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ATLÉTICO BENAVENTE 8 LEIS PONTEVEDRA 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
F.S. ZAMORA 2 CIUDAD DE AREVALO 1
F.S. SALAMANCA 3 C.D. INTERSALA ZAMORA 1
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
C.B. CIUDAD DE PONFERRADA 88 BALONCESTO ZAMORA 74
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
ESTUDIANTES DE LUGO 89 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 67
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ZAMARAT 64 AL-QÁZERES EXTREMADURA 67
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
PALMA DEL RIO 27 BALONMANO ZAMORA 33