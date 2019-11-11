Resultados deportivos

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    Fran García deja el Zamarat y se va a Islandia

    Zamarat

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:41

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ZAMORA C.F. 2 U.D.SANTA MARTA 1

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. ONZONILLA 2 C .D. VILLARALBO 1

    PONFERRADINA B 1 C .D. BENAVENTE 3

    C.D. BOVEDANA 1 C.D. PEÑARANDA 1

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. B 1 C.D. JUVENTUD RONDILLA 2

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 3 DIOCESANOS-UCAV 0

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    AMIGOS DEL DUERO 4 C.D. SAN PIO X ”B” 1

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    AMIGOS DEL DUERO B 10 C.D.PALENCIA B 1

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ATLÉTICO BENAVENTE 8 LEIS PONTEVEDRA 3

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    F.S. ZAMORA 2 CIUDAD DE AREVALO 1

    F.S. SALAMANCA 3 C.D. INTERSALA ZAMORA 1

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    C.B. CIUDAD DE PONFERRADA 88 BALONCESTO ZAMORA 74

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    ESTUDIANTES DE LUGO 89 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 67

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ZAMARAT 64 AL-QÁZERES EXTREMADURA 67

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    PALMA DEL RIO 27 BALONMANO ZAMORA 33

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