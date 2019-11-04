Resultados deportivos

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
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Actualizado 08:15
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
C.D. BUPOLSA 1 ZAMORA C.F. 2
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. VILLARALBO 2 CIUDAD RODRIGO C.F 1
C .D. BENAVENTE 1 C.D. BOVEDANA 1
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
C.D. PARQUESOL B 3 ZAMORA C.F. B 3
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
C.D. PARQUESOL 2 ZAMORA C.F. 2
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
ARANDINA C .F 0 AMIGOS DEL DUERO 2
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
C.D. QUINTANAR SEGOVIA 0 AMIGOS DEL DUERO B 4
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
RIBEIRA F.S. 1 ATLÉTICO BENAVENTE 3
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO EN LA COMPETICIÓN)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 100 BALONCESTO GIJÓN 82
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 71 AQUIMISA CARBAJOSA 86
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
GERNIKA 82 ZAMARAT 56
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA 25 BALONMANO ATLÉTICO NOVÁS 29