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Zamora

105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM

ZAMORA

    TEST DE VOTO 10-N

    Resultados deportivos

    Derrotas del Balonmano Zamora y del Zamarat,y victoria de nuevo del Zamora CF

    deportes

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:15

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    C.D. BUPOLSA 1 ZAMORA C.F. 2

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. VILLARALBO 2 CIUDAD RODRIGO C.F 1

    C .D. BENAVENTE 1 C.D. BOVEDANA 1

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    C.D. PARQUESOL B 3 ZAMORA C.F. B 3

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    C.D. PARQUESOL 2 ZAMORA C.F. 2

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    ARANDINA C .F 0 AMIGOS DEL DUERO 2

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    C.D. QUINTANAR SEGOVIA 0 AMIGOS DEL DUERO B 4

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    RIBEIRA F.S. 1 ATLÉTICO BENAVENTE 3

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX (DESCANSO EN LA COMPETICIÓN)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 100 BALONCESTO GIJÓN 82

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 71 AQUIMISA CARBAJOSA 86

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    GERNIKA 82 ZAMARAT 56

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA 25 BALONMANO ATLÉTICO NOVÁS 29

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