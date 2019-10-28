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105.1 FM - COPE MÁS 1269 OM

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    TEST DE VOTO 10-N

    Resultados deportivos

    El Zamarat no pudo con el Perfumerías Avenida,el Zamora CF goleó a la Granja

    zamora cf

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:11

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    ZAMORA C.F. 6 C.D. LA GRANJA 0

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    BETIS C.F 2 C .D. VILLARALBO 3

    LA CISTÉRNIGA 3 C .D. BENAVENTE 2

    C.D. BOVEDANA 1 C.D. BEJAR 0

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. B 1 SALAMANCA C.F 8

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 1 C.D. NUMANCIA B 1

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    AMIGOS DEL DUERO (DESCANSA)

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    AMIGOS DEL DUERO B 0 OLÍMPICO DE LEÓN B 6

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    ATLÉTICO BENAVENTE 2 SALA OURENSE 1

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    SANI-2000 F.S. 3 F.S. ZAMORA 4

    INTERSALA ZAMORA 5 C.D. MEDINENSE 2

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    IRAURGI JUARISTI 89 BALONCESTO ZAMORA 74

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    BASKET XIRIA 86 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 80

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    ZAMARAT 63 PERFUMERIAS AVDA 82

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO SARRIÁ 29 BALONMANO ZAMORA 23

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