Resultados deportivos

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 08:11
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
ZAMORA C.F. 6 C.D. LA GRANJA 0
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
BETIS C.F 2 C .D. VILLARALBO 3
LA CISTÉRNIGA 3 C .D. BENAVENTE 2
C.D. BOVEDANA 1 C.D. BEJAR 0
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. B 1 SALAMANCA C.F 8
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 1 C.D. NUMANCIA B 1
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
AMIGOS DEL DUERO (DESCANSA)
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
AMIGOS DEL DUERO B 0 OLÍMPICO DE LEÓN B 6
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
ATLÉTICO BENAVENTE 2 SALA OURENSE 1
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
SANI-2000 F.S. 3 F.S. ZAMORA 4
INTERSALA ZAMORA 5 C.D. MEDINENSE 2
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
IRAURGI JUARISTI 89 BALONCESTO ZAMORA 74
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
BASKET XIRIA 86 C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 80
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
ZAMARAT 63 PERFUMERIAS AVDA 82
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO SARRIÁ 29 BALONMANO ZAMORA 23
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