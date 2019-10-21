Resultados deportivos

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes, 21 de octubre 2019
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 08:59
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII
C.D LA VIRGEN DEL CAMINO 1 ZAMORA C.F. 4
FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS
C .D. VILLARALBO 1 S.D. PONFERRADINA B 0
C .D. BENAVENTE 2 C.D. NAVEGA 4
C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 C.D. BOVEDANA 2
FUTBOL REGIONAL JUVENIL
PUENTE CASTRO B 5 ZAMORA C.F. B 2
FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL
PUENTE CASTRO 1 ZAMORA 1
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI
SANTA MARTA DE TORMES 2 AMIGOS DEL DUERO 4
FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G
C.D. RIBERT 2 AMIGOS DEL DUERO B 6
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I
VENTORRILLO F.S. 2 ATLÉTICO BENAVENTE 5
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX
F.S. ZAMORA 5 TIERNO GALVÁN 3
RACING CUELLAR 3 INTERSALA ZAMORA 1
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 77 C.B. MARBELLA 62
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 66 BASKET LEÓN 72
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
CAMPUS PROMETE 64 ZAMARAT 59
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA 30 BALONMANO BORDILS 28