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    Resultados deportivos

    El Zamora se mantiene lider del grupo VIII de Tercera.El Zamarat pierde en Logroño, y el BM Zamora gana al Bordils

    Deportes

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:59

    FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

    C.D LA VIRGEN DEL CAMINO 1 ZAMORA C.F. 4

    FUTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS

    C .D. VILLARALBO 1 S.D. PONFERRADINA B 0

    C .D. BENAVENTE 2 C.D. NAVEGA 4

    C.D. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 2 C.D. BOVEDANA 2

    FUTBOL REGIONAL JUVENIL

    PUENTE CASTRO B 5 ZAMORA C.F. B 2

    FUTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL

    PUENTE CASTRO 1 ZAMORA 1

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA DIVISIÓN GONALPI

    SANTA MARTA DE TORMES 2 AMIGOS DEL DUERO 4

    FÚTBOL FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN DOBLE G

    C.D. RIBERT 2 AMIGOS DEL DUERO B 6

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I

    VENTORRILLO F.S. 2 ATLÉTICO BENAVENTE 5

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO IX

    F.S. ZAMORA 5 TIERNO GALVÁN 3

    RACING CUELLAR 3 INTERSALA ZAMORA 1

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 77 C.B. MARBELLA 62

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    C.D. VIRGEN DE LA CONCHA 66 BASKET LEÓN 72

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    CAMPUS PROMETE 64 ZAMARAT 59

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA 30 BALONMANO BORDILS 28

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