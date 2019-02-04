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Resultados deportivos
El Zamora perdío el liderato en Astorga
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Actualizado 08:04
AGENDA DEPORTIVA………………….2-3 FEBRERO
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
AT. ASTORGA 2 ZAMORA C.F 1
REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. MOJADOS 1 C.D. VILLARALBO 0
C.D. BENAVENTE 2 ONZONILLA 1
LIGA NACIONAL JUVENIL
ZAMORA C.F. 1 U.D. SUR 3
REGIONAL JUVENIL
PUENTE CASTRO B 3 C.D.SAN LORENZO 1
REGIONAL CADETE
ZAMORA C.F. 2 U.D. SUR 0
FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL
TROBAJO DEL CAMINO 2 AMIGOS DEL DUERO 1
FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL
F.F .MEDINA 0 AMIGOS DEL DUERO B 4
FUTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B
TRES CUÑADOS 4 F .S. ZAMORA 2
ATL. BENAVENTE 7 CIDADE NARÓN 3
BALONMANO DISIVION HONOR PLATA
BALONMANO ZAMORA 32 BALONMANO SANTOÑA 25
BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA
BALONCESTO GERNIKA 75 BALONCESTO ZAMARAT 49
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO RIOJA 75 BALONCESTO ZAMORA 72
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
VIRGEN DE LA CONCHA 78 BASKET LEÓN 71