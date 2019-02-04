Resultados deportivos

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105.1 FM - 1269 OM

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    El Zamora perdío  el liderato en Astorga

    atco astorga zamora

    Tiempo de lectura: 1' Actualizado 08:04

    AGENDA DEPORTIVA………………….2-3 FEBRERO

    TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8

    AT. ASTORGA 2 ZAMORA C.F 1

    REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. MOJADOS 1 C.D. VILLARALBO 0

    C.D. BENAVENTE 2 ONZONILLA 1

    LIGA NACIONAL JUVENIL

    ZAMORA C.F. 1 U.D. SUR 3

    REGIONAL JUVENIL

    PUENTE CASTRO B 3 C.D.SAN LORENZO 1

    REGIONAL CADETE

    ZAMORA C.F. 2 U.D. SUR 0

    FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL

    TROBAJO DEL CAMINO 2 AMIGOS DEL DUERO 1

    FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL

    F.F .MEDINA 0 AMIGOS DEL DUERO B 4

    FUTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B

    TRES CUÑADOS 4 F .S. ZAMORA 2

    ATL. BENAVENTE 7 CIDADE NARÓN 3

    BALONMANO DISIVION HONOR PLATA

    BALONMANO ZAMORA 32 BALONMANO SANTOÑA 25

    BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA

    BALONCESTO GERNIKA 75 BALONCESTO ZAMARAT 49

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO RIOJA 75 BALONCESTO ZAMORA 72

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    VIRGEN DE LA CONCHA 78 BASKET LEÓN 71

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