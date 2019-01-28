ABC

Zamora

105.1 FM - 1269 OM

ZAMORA

    ESTAR INFORMADO

    Resultados deportivos

    El  Zamora golea,el Zamarat no puede con el Perfumerías y el MMT a un punto del Play Off

    Zamora cf

    Tiempo de lectura: 1' Actualizado 07:07

    TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8

    ZAMORA C.F 9 C.D. GRANJA 0

    REGIONAL DE AFICIONADOS

    C.D. VILLARALBO 2 C.D. EJIDO 2

    PEÑARANDA 1 C.D. BENAVENTE 0

    LIGA NACIONAL JUVENIL

    R. VALLADOLID B 1 ZAMORA C.F. 1

    REGIONAL JUVENIL

    C.D.SAN LORENZO 1 FÚTBOL PEÑA B 0

    REGIONAL CADETE

    R. VALLADOLID 12 ZAMORA C.F. 0

    FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL

    AMIGOS DEL DUERO 3 SALAMANCA F.F B 2

    FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL

    AMIGOS DEL DUERO B 4 C.D. NAVEGA 2

    BALONMANO DISIVION HONOR PLATA

    SANT MARTI 23 BALONMANO ZAMORA 30

    BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA

    ZAMARAT 49 PERFUMERIAS AVDA 92

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA

    BALONCESTO ZAMORA 86 C .B. TORMES 76

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA

    GIJÓN BASKET 80 VIRGEN DE LA CONCHA 72

    Lo más

    Lo último