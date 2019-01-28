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Resultados deportivos
El Zamora golea,el Zamarat no puede con el Perfumerías y el MMT a un punto del Play Off
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Actualizado 07:07
TERCERA DIVISIÓN GRUPO 8
ZAMORA C.F 9 C.D. GRANJA 0
REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. VILLARALBO 2 C.D. EJIDO 2
PEÑARANDA 1 C.D. BENAVENTE 0
LIGA NACIONAL JUVENIL
R. VALLADOLID B 1 ZAMORA C.F. 1
REGIONAL JUVENIL
C.D.SAN LORENZO 1 FÚTBOL PEÑA B 0
REGIONAL CADETE
R. VALLADOLID 12 ZAMORA C.F. 0
FUTBOL FEMENINO 1ª DIVISION REGIONAL
AMIGOS DEL DUERO 3 SALAMANCA F.F B 2
FUTBOL FEMENINO 2ª DIVISION REGIONAL
AMIGOS DEL DUERO B 4 C.D. NAVEGA 2
BALONMANO DISIVION HONOR PLATA
SANT MARTI 23 BALONMANO ZAMORA 30
BALONCESTO FEMENINO LIGA DIA
ZAMARAT 49 PERFUMERIAS AVDA 92
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA
BALONCESTO ZAMORA 86 C .B. TORMES 76
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA
GIJÓN BASKET 80 VIRGEN DE LA CONCHA 72