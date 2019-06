Requejo de Cs será el nuevo presidente de la Diputación de Zamora

El presidente provincial del Partido Popular de Zamora, José María Barrios Tejero, y el coordinador provincial de Ciudadanos Zamora, Francisco José Requejo Rodríguez, han comparecido esta tarde para informar de su acuerdo para gobernar la Diputación de Zamora.,que deja la presidencia en manos del único diputado provincial de Ciudadanos,mientras que los diputados del PP ocuparán todas las áreas de responsabilidad y vicepresidencias.

Según Barrios,”no ha habido respuestas en contra dentro del partido, todos han apoyado este pacto”, aunque según ha podido saber Cope, ha habido afiliados y cargos del partido incómodos con aspectos de este acuerdo. Barrios,que se quedará como vicepresidente primero,indicó que “el PP no podía permitir un gobierno tripartito en la Diputación”, y explicaba que este acuerdo es “de responsabilidad” y no responde a ningún “juego de sillones”,y si a la búsqueda de estabilidad de gobierno durante cuatro años “Parece que yo he cedido, pero hemos ganado todos”, dijo.

Según ha explicado el diputado de Cs,y responsable de esta formación en la provincia,Francisco Requejo, era “necesario un cambio” en la institución provincial y que será a partir de ahora su partido el que desde la presidencia de la Diputación “abra las ventanas” de la institución para que “entre aire fresco”,y “regeneración”

El que este viernes será investido nuevo presidente de la Diputación, aseguró que su único objetivo es que “las cosas a partir de ahora se hagan bien”. Negó de forma reiterada que detrás de este acuerdo estuviera únicamente el interés por los cargos. “El objetivo de Ciudadanos es la regeneración de las instituciones”, ha asegurado, y desde la presidencia, “es el mejor lugar” para sacar adelante esos cambios.

Respecto a las negociaciones con el PSOE, el líder de Ciudadanos indicó que a los socialistas “les falta un líder claro” capaz de encabezar un gobierno provincial estable. “El que está ahora no lo es”, en alusión a Antidio Fagúndez.

.

El acuerdo programático contempla las siguiente 30 medidas:

Extenderemos la limitación de mandatos de ocho años a los Diputados Provinciales cuando se suscriban acuerdos de gobernabilidad conjunta entre ambos. Cuando así se determine, para los que ya fueran Diputados desde hace cuatro o más años, el cómputo del plazo de ocho años comenzará desde la firma de los acuerdos de gobernabilidad PP-C’s suscritos hace cuatro años

Reforzaremos la protección a los informantes sobre delitos contra la Administración, en aplicación de la Ley 2/2016.

Crearemos una comisión entre los partidos de gobierno para

El seguimiento y el análisis del funcionamiento de las entidades dependientes de la Diputación

La realización de un Plan de medios, de manera que las campañas de publicidad y comunicación se ajusten siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, equidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto

Seguimiento y justificación de las subvenciones directas. La distribución de las mismas se deberá realizar atendiendo a una serie de criterios: objetividad, resultados, beneficio público y libre concurrencia

La regla general para la provisión de los puestos funcionariales de libre designación será el concurso

Simplificaremos los trámites y la burocracia administrativa

Garantizaremos que las PYMES y autónomos cobren sus facturas a tiempo evitando el trato desigual entre proveedores

Reforzaremos las medidas de transparencia y de información. Actualizaremos y modernizaremos las webs dependientes de la Diputación, adaptándolas a las nuevas necesidades.

Se eliminarán las subvenciones o los contratos a personas o empresas cuyos accionistas mayoritarios, directivos o altos cargos hayan sido condenados en firme en asuntos de corrupción. Dicha prohibición se mantendrá durante al menos 5 años. Todo ello, desde el respeto a la legislación vigente.

Apoyaremos decididamente a los autónomos y emprendedores de nuestra provincia para que sigan creando riqueza y empleo. Para ello desarrollaremos líneas de ayuda enfocadas a la creación de nuevos negocios y a la modernización y mantenimiento de los existentes en el medio rural, favoreciendo de esta manera el relevo generacional.

Mantendremos y ampliaremos los diferentes Planes de Empleo de la Institución Provincial, como pilar básico y fundamental para la creación de empleo en el medio rural, y como ayuda a los municipios en sus labores de limpieza y mantenimiento de infraestructuras.

Priorizaremos y apoyaremos aquellas infraestructuras urbanas servicios públicos y proyectos que impulsen la creación y asentamiento de nuevas empresas en el medio rural

Trabajaremos para conseguir un incremento de fondos europeos, que reviertan y puedan ser priorizados por los ayuntamientos. Son la administración más cercana y las que pueden dirigir estos fondos de forma más eficaz y eficiente

Colaboraremos con otras Administraciones para que el internet de banda ancha y la Televisión Digital Terrestre lleguen a todos los pueblos de nuestra provincia.

Colaboraremos con las Administraciones competentes para la prestación de los servicios de abastecimiento y depuración de aguas, a fin de asegurar unos servicios de calidad, favoreciendo una gestión integral del agua que permita mejorar la eficiencia en su uso y una mejora de la gestión de los servicios hídricos.

Mantendremos las acciones dirigidas a garantizar el suministro inmediato de agua potable a la población ante situaciones de escasez, avería o contaminación en la fuente, especialmente en la época estival16. Establecimiento de unas pautas de colaboración con el Consorcio Provincial de Residuos para el análisis de aguas de los ayuntamientos y mancomunidades, así como para la recogida de productos voluminosos de los puntos limpios.

Sobre la base de la indudable función social, económica y de vertebración territorial de la red de carreteras, respondiendo a las necesidades de comunicación, transporte y movilidad, nos planteamos como objetivo que las carreteras de titularidad provincial presten su función en buenas condiciones de uso, garantizando a los usuarios una conducción cómoda y, sobre todo, segura- Por ello priorizaremos las actuaciones de refuerzo, mantenimiento y conservación de la Red Provincial de Carreteras para que continúen siendo seguras y reuniendo los estándares adecuados.

Dedicaremos una especial atención a la seguridad vial de nuestras carreteras utilizando los medios más modernos y la aplicación de las tecnologías más avanzadas

Actualizaremos el Plan de carreteras de la Red Provincial.

Apostaremos por la calidad y la excelencia de los consorcios que dependen presupuestariamente de la Diputación Provincial, como el de residuos y el de Bomberos. Mejoraremos las instalaciones y dotaciones de ambos, así como la coordinación de los servicios de extinción de incendios en toda la provincia, en colaboración con otras Administraciones en el caso del segundo.

Prestaremos especial atención a la mujer del medio rural, clave para evitar la despoblación y diversificar la actividad económica. Promoveremos un entorno rural favorable que genere confianza en las mujeres y les permita avanzar en el emprendimiento y en el empleo

Integración de forma activa el Apoyo a las Familias en todas sus vertientes, especialmente a las que cuentan con menores a su cargo, en las políticas sociales que desarrolla la Diputación con especial preferencia a las más desfavorecidas.

Apoyo al mantenimiento de las guarderías del Medio Rural como gesto firme a nuestra apuesta por el futuro de nuestros pueblos.

Potenciaremos la política de ayudas al nacimiento en los municipios de menos de mil habitantes, como reclamo para el asentamiento de parejas jóvenes en el medio rural.

Generalizaremos, en el ámbito de las personas mayores y con dependencia, el uso de la teleasistencia avanzada.

Crearemos sinergias para la promoción turística de la marca “Zamora”. Promoveremos de acciones conjuntas del Patronato de Turismo, de Zamora Capital y de los principales ayuntamientos de la provincia.

Diseñaremos un inventario de recursos turísticos para impulsar el turismo de naturaleza, el micológico, ornitológico y en definitiva, aprovechar los recursos turísticos y naturales propios de cada comarca.

Potenciaremos el binomio turismo-comercio como elemento dinamizador y diferencial en el entorno rural, impulsando la adaptación de la promoción y la oferta al clienteturista. Para ello incentivaremos acuerdos con la Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos, asociaciones de comerciantes y hosteleros, con el fin de desarrollar acciones conjuntas tales como puntos turísticos de acogida, envío de mercancías a domicilio, rutas comerciales guiadas o descuentos en compras y en establecimientos hosteleros de nuestra provincia

Crearemos grupos de trabajo entre productores de nuestras figuras de calidad agroalimentarias y empresarios turísticos, para impulsar el turismo gastronómico a partir de la calidad del producto

Colaboraremos activamente en la nueva etapa de “Zamora10”