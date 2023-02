Requejo presenta su baja en Ciudadanos y el partido le solicita su acta de concejal y diputado

Nuevo capítulo en el culebrón de la carrera de Francisco José Requejo por alcanzar la alcaldía de Zamora capital. Después de presentarse como candidato del recién creado partido Zamora Si, voces críticas de Ciudadanos le afearon el hecho de que fuera candidato de un partido cuando todavía no se había dado de baja de la formación naranja.

El más crítico en este aspecto fue Francisco Igea, mientras que la responsable autonómica de Ciudadanos, Gemma Villarroel, se mostraba más conciliadora, esperando llegar a un acuerdo para confluir, de alguna manera, las dos fuerzas políticas de cara a las elecciones municipales. Pero tras días de negociaciones, reuniones y sobre todo mucho ruido exterior, las negociaciones han saltado por los aires. Ambas formaciones no irán juntos a las muncipañes y Ciudadanos ya prepara una candidatura para Zamora capiral.

Este jueves, Requejo anunciaba que había presentado su baja en el partido naranja para poder ir como cabeza de lista en Zamora Sí. Esto se traduce en la ruptura total de las negociaciones. Ante esto, Gemma Villarroel le ha pedido a Requejo que entregue el acta de concejal y de presidente de la Diputación, puesto que ya no milita en el partido gracias al que consiguió su puesto.

No obstante, Francisco José Requejo, además de reconocer su baja, también dejaba claro esta mañana que no va a renunciar a su acta. Que abandona Ciudadanos pero que quedará como no adscrito en el Ayuntamiento y en la Diputación, manteniendo sus cargos.