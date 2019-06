Requejo elegido diputado provincial de Ciudadanos

Francisco José Requejo resultó elegido diputado por Ciudadanos al imponerse por 13 votos a 11 a su rival Laudelina Santos.Resultados "ajustaditos", si bien "hemos ganado al final y ha vencido la verdad, la claridad y la libertad que representaba mi candidatura",señaló Requejo.

El responsable de la gestora provincial de Ciudadanos,y diputado provincial electo, indicó "vamos a hablar con los diferentes partidos, pero me reitero en que hay que abrir las ventanas de la Diputación y regenerarse", en alusión a un posible pacto que deje fuera al Partido Popular. Además,denunció injerencias del PP en el proceso, interno de Ciudadanos de elección de diputado provincial,por llamar a concejales de la formación naranja para tratar de favorecer la lista rival."No sé si es el más válido para iniciar las negociaciones con Ciudadanos dado que ha intervenido en un proceso interno y eso no se puede permitir". En este sentido, habla incluso de "tácticas no mafiosas, pero sí ilegales" y de "injerencias del PP que vamos a demostrar".

Requejo ha pedido al PP que no sea Barrios el interlocutor de las negociaciones no la persona que lidere la regeneración necesaria en la institución provincial. “Es dudoso que sea el más idóneo” para presidir la Diputación, ha dicho, para asegurar después que la institución provincial necesita un cambio. “Insisto, hay que abrir las ventanas, tratar a todos los pueblos por igual, abrir los armarios y trabajar para todos los zamoranos”.