Renovación y mejoras de las redes de abastecimiento de los pueblos de Zamora

Tal y como ha explicado el presidente de la institución provincial, Francisco Requejo,se trata de “un proyecto ambicioso”

El objetivo es gestionar de la mejor manera posible “un bien cada vez más escaso como es el agua”, ha señalado, el vicepresidente José María Barrios,y “evitar las pérdidas de agua que sufren las redes de abastecimiento y disminuir el consumo energético”.

Existen muchos kilómetros de tuberías , sobre todo de fibrocemento, que por su antigüedad y por el tipo de material utilizado están generando pérdidas importantes de agua potable , con el correspondiente daño medio ambiental y económico que supone

Por todo ello ,según los responsables de la Diputacion se hacía necesaria una actuación conjunta y coordinada y solvente con los ayuntamientos que habían reclamado esta actuación

Detalles de la convocatoria :

Los ayuntamientos las solicitudes en un único proyecto donde podrá tener cabida sus anejos y las entidades locales menores .

Se podrán renovar tuberías bien de fibrocemento o bien de otros de materiales donde se acredite la existencia de averías y el pago de las facturas de las mismas .

Se podrán renovar arterias de impulsión y de distribución .

No será objeto de la convocatoria las obras de extensión de nueva red .

Las mancomunidades no podrán solicitar financiación para esta convocatoria .

Importe máximo de los proyectos :

Municipios hasta 500 habitantes , máximo 25.000€

Municipios desde 501 hasta 1.000 habitantes , máximo 30.000€

Municipios desde 1.001 hasta 2.000 habitantes , máximo 50.000€

Municipios desde 2.001 hasta 20.000 habitantes , máximo 55.000 €

Estas cantidades se podrán incrementar en un máximo de 10.000 € cuando un ayuntamiento incluya renovación de tuberías en algún anejo siempre y cuando se invierta como mínimo esa cantidad en alguno de sus anejos .

No podrán se beneficiarios de esta subvención aquellos ayuntamientos que no cuenten con ordenanza fiscal en vigor para el cobro de la tasa de agua ni aquellos que no acrediten el cobro real de la misma.

Importe destinado 3.000.000 €

La Diputación financiará el 90% hasta agotar el total de la cantidad habilitada y los ayuntamientos beneficiarios tendrán que aportar el 10% , por lo tanto la inversión final será de 3.300.000€ , la cifra más elevada para una anualidad para este tipo de obras en la Diputación de Zamora .

El plazo de ejecución de las obras será hasta el 30 de junio de 2021 para que los ayuntamientos cuenten con tiempo suficiente para ejecutarlas y por el compromiso con las empresas de Zamora de desestacionalizar la obra pública de Diputación .

Plazo de justificación hasta el 15 de julio de 2021

Plazo de presentación de solicitudes , hasta el 11 de septiembre , es un plazo más amplio del habitual ( 20 días ) por el periodo vacacional para que secretarios y redactores de proyectos puedan abordar con tiempo suficiente los trabajos necesarios para generar la solicitud .

Criterios de valoración y reparto :

1.- Histórico de averías en los últimos 2 años : 5 puntos . No se tendrán en cuenta las que no afecten al tramo solicitado.

2.- Criterios que maximicen la eficiencia del sistema :

a) Sustitución de redes de impulsión o conexión entre la captación y el deposito : 5 puntos

b) Sustitución de arterias de distribución general : 5 puntos

Las puntuaciones de estos dos últimos apartados no serán acumulables.

3.- Los ayuntamientos que acrediten haber destinado en el Plan Municipal de Obras 2018-19 al menos el 50% de los fondos asignados a renovación de redes o que hayan destinado con fondos propios una cuantía equivalente recibirán 10 puntos . En el caso de Benavente , Toro y Morales tendrán que acreditar el mismo criterio con las subvenciones nominativas de dichas anualidades .

4.- Los ayuntamientos que se comprometan a destinar al menos el 70% de los fondos del Plan Municipal de obras de 2020 a renovación de tuberías de abastecimiento recibirán 15 puntos .

5.- Los ayuntamientos que se comprometan a destinar el 100% de los fondos del Plan Municipal de obras de 2020 a renovación de tuberías de abastecimiento recibirán 20 puntos .

Aquellos ayuntamientos que a la hora de renovar la red de abastecimiento incluyan en el mismo tramo la red de saneamiento , a efectos de cómputo de porcentaje de inversión para esta subvención se les computará de idéntica manera .

Sólo se computará para establecer el porcentaje antes mencionado la rotura y reposición de calle necesario para la reposición de las tuberías .

En caso de empate se tendrá en cuenta para deshacer el mismo el mayor numero de habitantes del municipio con los últimos datos publicados por el INE

El proyecto o memoria deberá contener la instalación de un contador general a la salida del depósito .

La Diputación anticipará el 100% de la ayuda resultante a los ayuntamientos beneficiarios una vez resuelta la convocatoria .

Resolución de la convocatoria en un plazo máximo de 3 meses .