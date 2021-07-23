Renovación del comité ejecutivo del PP de Zamora

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Actualizado 09:11
El Partido Popular de Zamora ha renovado a un 40% de su comité ejecutivo provincial tras el congreso que celebró la organización el pasado sábado .El presiedente,José María Barrios dió a conocer el dato en comparecencia pública en la que también estuvieron presentes la nueva secretaria general del PP zamorano, Elvira Velasco, y la también recientemente nombrada portavoz, Leticia García
Barrios afirmó que “las cosas están cambiando y yendo bien para el PP” y aseguró que la formación política va “por la buena línea” según reflejan las encuestas nacionales, autonómicas y provinciales. Si hoy hubiera elecciones, “recuperaríamos el segundo diputado nacional, el cuarto parlamentario autonómico y la Presidencia de la Diputación, sin lugar a dudas”, aseguró. “También queremos recuperar los ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro y zonas de la provincia donde tenemos margen de crecimiento. Vamos a echar el resto para intentar crecer al máximo”, añadió.
EL comité ejecutivo está compuesto por personas nombradas por el partido y cargos “natos” que acceden al órgano por su posición en una determinada responsabilidad, y destacó también la presencia de trece jóvenes de Nuevas Generacione
Comité ejecutivo
PRESIDENTE PROVINCIAL
JOSÉ MARÍA BARRIOS TEJERO
SECRETARIA GENERAL
ELVIRA VELASCO MORILLO
COORDINADOR GENERAL
VÍCTOR LÓPEZ DE LA PARTE
ADJUNTO A LA PRESIDENCIA
JESUS MARÍA PRADA SAAVEDRA
VICESECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
SERGIO DE FUENTES ROMÁN
COORDINADOR ELECTORAL
RAMIRO SILVA MONTERRUBIO
SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL MUNICIPAL
JULIA CELESTINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL AUTONÓMICA
ESTELA LÓPEZ GARCÍA
SECRETARIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO
JESÚS VARA COLINO
SECRETARIO DE MOVILIZACIÓN ELECTORAL
MANUEL CARDO MOLDÓN
COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN INTERNA
PILAR ÁLVAREZ SASTRE
SECRETARIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SANDRA MIGUEL DE MENA
SECRETARIO DE ACCION TERRITORIAL
SANTIAGO LORENZO PELAZ
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN INTERNA
MÓNICA BAQUEDANO FARRAGUT
COORDINADORA DE LA OFICINA PARLAMENTARIA
JOSÉ ALBERTO DE CASTRO CAÑIBANO
VICESECRETARIO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS
DAVID ÁNGEL HERNÁNDEZ BERNAL
COORDINADORA DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO
BELÉN SÁNCHEZ DE ANTA
COORDINADOR DE FORMACIÓN
JUAN MANUEL PEDRÓN ALONSO
SECRETARIO DE FORMACIÓN DE AFILIADOS
MARIANO ÁLVAREZ GARCÍA
SECRETARIA DE FORMACIÓN DE CARGOS PUBLICOS
SANDRA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE FOROS ABIERTOS
RUBEN GARCÍA PEDRUELO
VICESECRETARIO DE POLITICA LOCAL
OSCAR RAMAJO PRADA
COORDINADORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
ATILANA MARTÍNEZ MAYADO
SECRETARIA DE ATENCIÓN A ALCALDES Y CONCEJALES
AMARANTA RATON VELASCO
SECRETARIO DE MANCOMUNIDADES
FERMIN LARGO TURIÑO
SECRETARIO DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS PREFERENTES
MANUEL MARTÍN PEREZ
SECRETARIO DE GRUPOS DE ACCION LOCAL
JESÚS MARÍA LORENZO MAS
VICESECRETARIO DE POLITICAS SECTORIALES
EVA ARIZA VARA
COORDINADOR DE ECONOMÍA
ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE INICIATIVAS ECONÓMICAS
HUGO CALVO ORTIZ
SECRETARIO DE ATENCIÓN A LOS AUTÓNOMOS
ISAAC MACIAS FONTANILLO
SECRETARIA DE TURISMO
CLARISA RODRIGUEZ DE ZUÑIGA
SECRETARIO DE EMPLEO
DIEGO PÉREZ PÉREZ
SECRETARIO DE COMERCIO
ARMANDO GONZÁLEZ FUENTES
SECRETARIO DE EMPRENDIMIENTO RURAL
DAVID FONSECA ESCRIBANO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA
LUIS JAVIER RATÓN RODRÍGUEZ
COORDINADOR SECTORIAL
ANGEL CARLOS HERRERO LASTRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
CARLOS MACIAS LAPERAL
SECRETARIO DE DEPORTES
ALBERTO MARCOS CENTENO
SECRETARIO DE CULTURA
ESPERANZA SAAVEDRA GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE MOVIMIENTOS VECINALES
CAROLINA LÁZARO RODRIGO
SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES
ANGEL BARBA DIAZ
SECRETARIO DE JUVENTUD
TOMAS GESTOSO MATEY
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SARA FERNANDEZ JIMENEZ
VICESECRETARIA DE POLITICA SOCIAL
BEATRIZ ASENSIO BOYANO
COORDINADORA DE MOVIMIENTOS SOCIALES
ROSARIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
SECRETARIO DE SANIDAD HOSPITALARIA
JESUS PRIETO PILO
SECRETARIA DE SANIDAD DE ATENCION PRIMARIA
DORA HERRERO DUQUE
SECRETARIA DE MAYORES
MARIA DOLORES NOBRE FADON
SECRETARIA DE FAMILIA
ROSANA HERNÁNDEZ NIETO
SECRATRIA DE ONGS
SARA RIEGO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE MUJER
ROSALIA MOSTAZA MANGAS
VICESECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
NATALIA UCERO PÉREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO
EMILIO FERNANDEZ MARTÍNEZ
SECRETARIA DE INICIATIVAS RURALES
MARIA ASUNCIÓN MARTÍN ÁLVAREZ
SECRETARIO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
TAMARA FUENTES LLAMAS
COORDINADOR DE MUNDO RURAL
ROBERTO FUENTES GERVÁS
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DAVID CARRIÓN GALLARDO
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE
VALERIANO MARTÍN BARRIOS
PORTAVOZ
LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
COORDINADOR DE PRENSA
FELIPE FERRERO MATELLANES
SECRETARIA DE ARGUMENTARIOS
MARIA PRIETO TEMPRANO
SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y REDES SOCIALES
GABRIEL CARLOS RAMOS MONTALVO
OTROS CARGOS
DEFENSOR DEL AFILIADO
JOSÉ LUIS PRIETO CALDERÓN
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL PROVINCIAL
JAVIER FAÚNDEZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE POLITICA LOCAL
-PENDIENTE-
REPRESENTANTE EN EL COMITÉ ELECTORAL AUTONOMICO
ANA MULAS CECILIO
REPRESENTANTE EN EL COMITÉ AUTONÓMICO DE DERECHOS Y GARANTIAS
MARIA TERESA MARTIN POZO
TESORERO
PEDRO ALONSO HERNANDEZ
OFICINA PROVINCIAL DE TRANSPARENCIA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PRADA
VOCALES POR DESIGNACION DEL PRESIDENTE:
DIONISIO GARCÍA CARNERO
VOCALES DEL CONGRESO:
FRANCISCO ALONSO ANTA
ISABEL BLANCO LLAMAS
BERNARDO CASADO FERNÁNDEZ
ANA CASTAÑO VILLARROEL
ANA DÍEZ FERNÁNDEZ
MARIBEL ESCRIBANO HERNÁNDEZ
ESTHER FERNÁNDEZ CORRAL
EUTIMIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
GERMAN GUMIEL MARTÍN
JESÚS HERNÁNDEZ LÓPEZ
JOSÉ IGNACIO ISIDRO ISIDRO
CARMEN LORENZO COCA
SANTIAGO MORAL MATELLÁN
MARIA JESÚS RIESCO MOYANO
CLARA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ
JOSÉ LUIS UÑA DEL AMO
MIEMBROS NATOS DEL COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL
FERNANDO MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO
OSCAR REGUERA ACEVEDO
JOSE ANGEL RUIZ RODRIGUEZ
JUAN DUO TORRADO
JOSE MARIA NIETO VAQUERO
ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ
ANTONIO IGLESIAS MARTIN
ANGEL SANCHEZ HIDALGO
MARIA EUGENIA MARTÍN VASALLO
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