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ZAMORA

    Renovación del comité ejecutivo del PP de Zamora

    Barrios: La tendencia política está cambiando

    Tiempo de lectura: 3'Actualizado 09:11

    El Partido Popular de Zamora ha renovado a un 40% de su comité ejecutivo provincial tras el congreso que celebró la organización el pasado sábado .El presiedente,José María Barrios dió a conocer el dato en comparecencia pública en la que también estuvieron presentes la nueva secretaria general del PP zamorano, Elvira Velasco, y la también recientemente nombrada portavoz, Leticia García

    Barrios afirmó que “las cosas están cambiando y yendo bien para el PP” y aseguró que la formación política va “por la buena línea” según reflejan las encuestas nacionales, autonómicas y provinciales. Si hoy hubiera elecciones, “recuperaríamos el segundo diputado nacional, el cuarto parlamentario autonómico y la Presidencia de la Diputación, sin lugar a dudas”, aseguró. “También queremos recuperar los ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro y zonas de la provincia donde tenemos margen de crecimiento. Vamos a echar el resto para intentar crecer al máximo”, añadió.

    EL comité ejecutivo está compuesto por personas nombradas por el partido y cargos “natos” que acceden al órgano por su posición en una determinada responsabilidad, y destacó también la presencia de trece jóvenes de Nuevas Generacione

    Comité ejecutivo

    PRESIDENTE PROVINCIAL

    JOSÉ MARÍA BARRIOS TEJERO

    SECRETARIA GENERAL

    ELVIRA VELASCO MORILLO

    COORDINADOR GENERAL

    VÍCTOR LÓPEZ DE LA PARTE

    ADJUNTO A LA PRESIDENCIA

    JESUS MARÍA PRADA SAAVEDRA

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    VICESECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

    SERGIO DE FUENTES ROMÁN

    COORDINADOR ELECTORAL

    RAMIRO SILVA MONTERRUBIO

    SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL MUNICIPAL

    JULIA CELESTINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

    SECRETARIA DE ACCION ELECTORAL AUTONÓMICA

    ESTELA LÓPEZ GARCÍA

    SECRETARIO DE ORDENACION DEL TERRITORIO

    JESÚS VARA COLINO

    SECRETARIO DE MOVILIZACIÓN ELECTORAL

    MANUEL CARDO MOLDÓN

    COORDINADORA DE ORGANIZACIÓN INTERNA

    PILAR ÁLVAREZ SASTRE

    SECRETARIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

    SANDRA MIGUEL DE MENA

    SECRETARIO DE ACCION TERRITORIAL

    SANTIAGO LORENZO PELAZ

    SECRETARIA DE COMUNICACIÓN INTERNA

    MÓNICA BAQUEDANO FARRAGUT

    COORDINADORA DE LA OFICINA PARLAMENTARIA

    JOSÉ ALBERTO DE CASTRO CAÑIBANO

    VICESECRETARIO DE ESTUDIOS Y PROGRAMAS

    DAVID ÁNGEL HERNÁNDEZ BERNAL

    COORDINADORA DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO

    BELÉN SÁNCHEZ DE ANTA

    COORDINADOR DE FORMACIÓN

    JUAN MANUEL PEDRÓN ALONSO

    SECRETARIO DE FORMACIÓN DE AFILIADOS

    MARIANO ÁLVAREZ GARCÍA

    SECRETARIA DE FORMACIÓN DE CARGOS PUBLICOS

    SANDRA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

    SECRETARIO DE FOROS ABIERTOS

    RUBEN GARCÍA PEDRUELO

    VICESECRETARIO DE POLITICA LOCAL

    OSCAR RAMAJO PRADA

    COORDINADORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

    ATILANA MARTÍNEZ MAYADO

    SECRETARIA DE ATENCIÓN A ALCALDES Y CONCEJALES

    AMARANTA RATON VELASCO

    SECRETARIO DE MANCOMUNIDADES

    FERMIN LARGO TURIÑO

    SECRETARIO DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS PREFERENTES

    MANUEL MARTÍN PEREZ

    SECRETARIO DE GRUPOS DE ACCION LOCAL

    JESÚS MARÍA LORENZO MAS

    VICESECRETARIO DE POLITICAS SECTORIALES

    EVA ARIZA VARA

    COORDINADOR DE ECONOMÍA

    ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

    SECRETARIO DE INICIATIVAS ECONÓMICAS

    HUGO CALVO ORTIZ

    SECRETARIO DE ATENCIÓN A LOS AUTÓNOMOS

    ISAAC MACIAS FONTANILLO

    SECRETARIA DE TURISMO

    CLARISA RODRIGUEZ DE ZUÑIGA

    SECRETARIO DE EMPLEO

    DIEGO PÉREZ PÉREZ

    SECRETARIO DE COMERCIO

    ARMANDO GONZÁLEZ FUENTES

    SECRETARIO DE EMPRENDIMIENTO RURAL

    DAVID FONSECA ESCRIBANO

    SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y VIVIENDA

    LUIS JAVIER RATÓN RODRÍGUEZ

    COORDINADOR SECTORIAL

    ANGEL CARLOS HERRERO LASTRA

    SECRETARIO DE EDUCACIÓN

    CARLOS MACIAS LAPERAL

    SECRETARIO DE DEPORTES

    ALBERTO MARCOS CENTENO

    SECRETARIO DE CULTURA

    ESPERANZA SAAVEDRA GUTIÉRREZ

    SECRETARIO DE MOVIMIENTOS VECINALES

    CAROLINA LÁZARO RODRIGO

    SECRETARIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES

    ANGEL BARBA DIAZ

    SECRETARIO DE JUVENTUD

    TOMAS GESTOSO MATEY

    SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

    SARA FERNANDEZ JIMENEZ

    VICESECRETARIA DE POLITICA SOCIAL

    BEATRIZ ASENSIO BOYANO

    COORDINADORA DE MOVIMIENTOS SOCIALES

    ROSARIO RODRÍGUEZ LÓPEZ

    SECRETARIO DE SANIDAD HOSPITALARIA

    JESUS PRIETO PILO

    SECRETARIA DE SANIDAD DE ATENCION PRIMARIA

    DORA HERRERO DUQUE

    SECRETARIA DE MAYORES

    MARIA DOLORES NOBRE FADON

    SECRETARIA DE FAMILIA

    ROSANA HERNÁNDEZ NIETO

    SECRATRIA DE ONGS

    SARA RIEGO HERNÁNDEZ

    SECRETARIO DE MUJER

    ROSALIA MOSTAZA MANGAS

    VICESECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

    NATALIA UCERO PÉREZ

    COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO

    EMILIO FERNANDEZ MARTÍNEZ

    SECRETARIA DE INICIATIVAS RURALES

    MARIA ASUNCIÓN MARTÍN ÁLVAREZ

    SECRETARIO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

    TAMARA FUENTES LLAMAS

    COORDINADOR DE MUNDO RURAL

    ROBERTO FUENTES GERVÁS

    SECRETARIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

    DAVID CARRIÓN GALLARDO

    SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

    VALERIANO MARTÍN BARRIOS

    PORTAVOZ

    LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ

    COORDINADOR DE PRENSA

    FELIPE FERRERO MATELLANES

    SECRETARIA DE ARGUMENTARIOS

    MARIA PRIETO TEMPRANO

    SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y REDES SOCIALES

    GABRIEL CARLOS RAMOS MONTALVO

    OTROS CARGOS

    DEFENSOR DEL AFILIADO

    JOSÉ LUIS PRIETO CALDERÓN

    PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL PROVINCIAL

    JAVIER FAÚNDEZ DOMÍNGUEZ

    PRESIDENTE DEL COMITÉ DE POLITICA LOCAL

    -PENDIENTE-

    REPRESENTANTE EN EL COMITÉ ELECTORAL AUTONOMICO

    ANA MULAS CECILIO

    REPRESENTANTE EN EL COMITÉ AUTONÓMICO DE DERECHOS Y GARANTIAS

    MARIA TERESA MARTIN POZO

    TESORERO

    PEDRO ALONSO HERNANDEZ

    OFICINA PROVINCIAL DE TRANSPARENCIA

    JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PRADA

    VOCALES POR DESIGNACION DEL PRESIDENTE:

    DIONISIO GARCÍA CARNERO

    VOCALES DEL CONGRESO:

    FRANCISCO ALONSO ANTA

    ISABEL BLANCO LLAMAS

    BERNARDO CASADO FERNÁNDEZ

    ANA CASTAÑO VILLARROEL

    ANA DÍEZ FERNÁNDEZ

    MARIBEL ESCRIBANO HERNÁNDEZ

    ESTHER FERNÁNDEZ CORRAL

    EUTIMIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

    GERMAN GUMIEL MARTÍN

    JESÚS HERNÁNDEZ LÓPEZ

    JOSÉ IGNACIO ISIDRO ISIDRO

    CARMEN LORENZO COCA

    SANTIAGO MORAL MATELLÁN

    MARIA JESÚS RIESCO MOYANO

    CLARA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ

    JOSÉ LUIS UÑA DEL AMO

    MIEMBROS NATOS DEL COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL

    FERNANDO MARTÍNEZ-MAILLO TORIBIO

    OSCAR REGUERA ACEVEDO

    JOSE ANGEL RUIZ RODRIGUEZ

    JUAN DUO TORRADO

    JOSE MARIA NIETO VAQUERO

    ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ

    ANTONIO IGLESIAS MARTIN

    ANGEL SANCHEZ HIDALGO

    MARIA EUGENIA MARTÍN VASALLO



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