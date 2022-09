“El reciclaje no es cosa de magia”, la campaña que pretende fomentar el correcto uso del contenedor amarillo

El presidente del Consorcio de Residuos de la provincia de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el mago Miguel de Lucas, ha presentado la campaña de concienciación ambiental sobre la correcta separación de los residuos, y en especial de aquellos que se destinan al contenedor amarillo (envases de plástico, latas y briks). La campaña es fruto de la colaboración del Consorcio Provincial de Residuos de Zamora con Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España.

La campaña, denominada “EL RECICLAJE NO ES COSA DE MAGIA”, y que cuenta con la colaboración del conocido mago Miguel de Lucas, tiene por objetivo básico mejorar la información sobre los residuos que se depositan en el contenedor amarillo, y de esta forma incidir en la reducción de los “impropios” (aquellos materiales depositados erróneamente en el contenedor amarillo), con el fin último de incrementar la “calidad” de la recogida selectiva y posibilitar una mejora global del sistema de reciclaje de los envases.

La recogida selectiva en la provincia de Zamora, cuenta en la actualidad con un total de 950 contenedores para la recogida de envases de cartón y papel, y 853 contenedores para la recogida de envases ligeros (envases de plástico, latas y briks).

El Consorcio de residuos de Zamora recogió durante el 2021 un total de 1.118.400 Kg de envases ligeros de plástico, latas y briks depositados en los contenedores amarillos instalados en la provincia de Zamora, lo que supuso un incremento del 1,3% respecto al año anterior. De enero a agosto de 2022 se han recogido 27.600 Kg de envases ligeros más que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento del 3,65%.

En referencia a la recogida selectiva de papel cartón en la provincia en 2021 se recuperó un total de 962.310 Kg procedentes de la recogida selectiva de los contenedores azules y un total de 88.300 Kg procedentes de la recogida de cartón comercial en Toro y Benavente. De enero a agosto de 2022 se han recogido 27.760 Kg más que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento del 3,92%.

Desde que se inició la recogida selectiva en la provincia de Zamora en 2003, se ha conseguido recuperar un total de 12.493.000 Kg de envases ligeros y 17.403.000 kg de papel cartón, gracias al incremento de contenerización, mejora del servicio de recogida, y a la colaboración ciudadana en el proceso del reciclaje. En el Centro de Tratamiento de Residuos se han tratado desde entonces, un total de 22.006.000 Kg de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva de la provincia y de Zamora capital. De los subproductos recuperados y seleccionados se fabrican nuevos materiales reciclados, lo que supone un importante ahorro de materias primas, agua, energía y, con ello, la protección del medio ambiente.

A pesar de los buenos resultados en la recogida selectiva de envases, en alguna de las localidades de la provincia, se ha seguido detectando un importante volumen de residuos “impropios” en el contenedor amarillo, superando en algunos casos el 30% de los residuos depositados. Estos residuos que no deben ser depositados en él, dificultan su posterior tratamiento y el proceso de reciclaje, motivo por el cual es muy importante concienciar a la población sobre qué residuos deben depositarse en el contenedor amarillo y cuáles no.

El contenedor amarillo está destinado a la recogida de los envases generados en los domicilios o envases de residuos domésticos, es decir, en él sólo se deben depositar: envases de plástico (botellas de agua, botellas de refresco, botellas de suavizantes, bolsas de patatas fritas, envases de yogurt, bolsas de plástico de comercio, bandejas de poliespán, etc.), envases metálicos (como latas de refrescos, latas de conservas, bandejas de aluminio, tapas y tapones metálicos de envases de vidrio o de frascos, etc.) y envases tipo brik (como los briks de leche, de zumo, de tomate frito, etc.), independientemente de su tamaño o el grado de suciedad de dichos envases. Es importante también que los envases de gran tamaño se depositen plegados para optimizar el reciclaje. Así pues, el contenedor amarillo es el de los envases, que no de plásticos, ya que cierta parte de la población asocia este contenedor al de plásticos, y no todos los residuos de plásticos se depositan en el contenedor amarillo.

Entre los residuos impropios depositados erróneamente, se ha detectado la presencia de juguetes (muchos de ellos de plástico), persianas, pequeños electrodomésticos, cubos de fregona, mangueras, ropa, cuerdas, restos de obra, plásticos agrícolas o industriales, envases de herbicidas, envases de medicamentos, etc., así como otros residuos que cuentan con un contenedor específico como vidrio (contenedor verde), envases y cajas de cartón (contenedor azul), basura orgánica y pañales (contenedor normalmente de color gris).

La campaña se iniciará en el mes de septiembre; entre las actuaciones previstas se incluye la difusión de la misma en medios de comunicación (prensa, radio y televisión) del 24 de septiembre al 2 de octubre de 2022, así como el reparto de carteles en aquellas localidades de la provincia en las que se ha detectado el depósito de impropios en el contenedor amarillo de forma continuada.

Está previsto realizar charlas y talleres en centros escolares de la provincia con el fin de concienciar a la población más joven. Se realizará reparto de carteles igualmente durante el desarrollo de dichas actuaciones.

Los residuos “impropios” cuya presencia se ha detectado en el contenedor amarillo, ha supuesto un incremento en el coste de la gestión y tratamiento de los mismos en un importante porcentaje, ya que se requiere efectuar un mayor esfuerzo de separación y selección tras la recogida del contenedor, lo cual implica mayor tiempo y mayor coste de gestión, haciendo el proceso global de reciclaje mucho más complejo. Reciclando evitamos que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales de la provincia de Zamora, de forma que sea más sostenible. Por este motivo, resulta fundamental la colaboración de todos para llevar a cabo un correcto y efectivo proceso de reciclaje.

