El PSOE de Zamora reclama medidas al Ayuntamiento para acabar con la falta de acceso a internet en la capital

A finales del año 2022 todavía siguen existiendo barrios zamoranos sin acceso a internet de calidad garantizado. Las denominadas “zonas de sombra” se extienden por diferentes barrios de la ciudad, desde el Casco Antiguo hasta Los Bloques, lugares en los que sus vecinos han manifestado públicamente su descontento ante el perjuicio que supone hoy en día carecer de un servicio básico para multitud de gestiones, trámites y tareas cotidianas.





En verano de 2020 los concejales socialistas presentaron “Conectando Zamora”, una propuesta para garantizar el acceso a la fibra óptica de todos los barrios de la ciudad. En dicho documento se identificaban esas “zonas de sombra” y se advertía que barrios como el de La Alberca, que también padecían esta situación, no aparecían en los mapas existentes sobre esas “zonas de sombra”. A día de hoy, no se han actualizado esos mapas y, a pesar de que se ha ampliado a algunas zonas el acceso a fibra óptica con inversiones del Gobierno de España (recientemente se publicaba una nueva resolución del Gobierno de España que continúa acercando la fibra a los hogares zamoranos), desde el Ayuntamiento de Zamora no se han puesto los medios necesarios para revertir esta situación en la zona centro y en los barrios más afectados.





Por todo ello, desde filas socialistas demandan al Ayuntamiento de Zamora que trabaje en la actualización de los mapas con las “zonas de sombra” que no recogen zonas como la Calle de la Reina (Casco Antiguo), Reyes Católicos en el barrio de Los Bloques o zonas del barrio de La Alberca que sufren esta situación de discriminación digital y de aislamiento. Además, desde el Consistorio se pueden implementar medidas directamente para combatir esta situación como han hecho en varios ayuntamientos de España, como Ermua, Toledo, Santiago de Compostela o Tudela, donde se ha tomado la iniciativa para buscar fórmulas de gestión municipal y se han firmado acuerdos con empresas tecnológicas para acabar con la desigualdad entre sus barrios.





Estas actuaciones permitirían, no solo dinamizar el casco histórico, sino que potenciaría la calidad de vida y el atractivo residencial de muchos de nuestros barrios, que se ven lastrados por este tipo de carencias. De la misma manera que es fundamental que el Ayuntamiento analice e informe de las zonas urbanas que no disponen de fibra óptica en estos momentos.





El portavoz socialista, David Gago, subraya que “asegurar el internet de banda ancha en toda la ciudad debería ser un objetivo prioritario para el Ayuntamiento de Zamora en el corto plazo”, y considera que “es urgente mantener unidos a los barrios y a los vecinos con una buena infraestructura de fibra óptica que evite que, vivir en un determinado barrio o en el casco histórico de la ciudad, suponga una desventaja respecto al resto de vecinos de la ciudad”.