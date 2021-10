El PSOE de Zamora dice que “el proyecto de Monte la Reina será financiado íntegramente por Defensa

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y procuradora por Zamora, Ana Sánchez, aseguró que “llevamos mucho tiempo trabajando con los ministerios de Hacienda y de Defensa, también con la Moncloa, en un proyecto que era la palabra del Presidente del Gobierno con Castilla y León, con Zamora, con esta tierra, y que el Presidente del Gobierno cumple y va a cumplir”

“Ante una extraordinaria noticia, tan positiva, tan buena para la gente, para Zamora y para los zamoranos, para Castilla y León, que es que el Ministerio de Defensa asuma en su totalidad la financiación de la instalación militar de Montelarreina sorprende que al Partido Popular y a la derecha de Castilla y León les haya sentado tan mal” señaló.

“Es una magnífica noticia tras 35 años de gobiernos de la Junta de derechas, que han sumido a mi tierra, Zamora, en el más absoluto de los abandonos, que lideramos todos los peores datos socioeconómicos, que somos líderes en pérdida de población en nuestro país, con una pirámide poblacional que asusta”, ha subrayado la secretaria de Organización del PSOE zamorano.“Tienen tanto que hacer en el ámbito de sus competencias que les invitamos a ponerse a trabajar y a cumplir con la letanía de incumplimientos que tienen en Zamora y en Castilla y León”, concluyó

La portavoz del Partido Popular de Zamora, Leticia García Sánchez, considera “una tomadura de pelo” que Ana Sánchez afirme que el proyecto lo financiará íntegramente el Gobierno de Pedro Sánchez”



La portavoz del Partido Popular de Zamora y procuradora en las Cortes de Castilla y León por la provincia, Leticia García Sánchez,manifestó que los populares zamoranos se alegran y celebra que, aunque sea con dos años de retraso, al fin el Gobierno de España haya dado un paso al frente para cumplir el compromiso realizado por Pedro Sánchez en un mitin en plena campaña electoral en 2019 para la recuperación y puesta en marcha del campamento militar de Monte La Reina (Toro).

En este sentido, recordó que el anuncio llega dos años después del primero y después de que el presidente de la Junta de Castilla y León anunciara el pasado mes de julio que la Administración Autonómica aportará 15 millones de euros en los presupuestos regionales para el 2022, a los que se suman los 5 millones comprometidos por la Diputación Provincial de Zamora; después de que toda la sociedad civil zamorana lo haya reclamado; e incluso después de que Caja Rural de Zamora se haya ofrecido a financiar la totalidad del proyecto a interés cero.

Leticia García consideró “una tomadura de pelo” que Ana Sánchez afirme que el proyecto lo financiará íntegramente el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Primero, porque lo hace pidiendo de nuevo la implicación de las demás Administraciones que no son competentes, y que a pesar de ello se han comprometido a colaborar. Y, segundo, porque “con 20 millones todos sabemos que este proyecto no se financia. Ellos lo saben los primeros porque estimaron su coste en 85 millones” y lo que ahora prevé el Gobierno presupuestar no llega siquiera a la cuarta parte.

Del mismo modo, añadió que “Ana Sánchez miente y sabe que está mintiendo cuando afirma que en los presupuestos de la Junta hay una partida de 700.000 euros gracias al PSOE, ya que sabe perfectamente que solicitaban la mitad y fue una enmienda del Grupo Popular y de Ciudadanos la que hizo posible que se doblara esta cantidad”.

“Sabemos que el paso que han dado es gracias al impulso que ha dado la Junta, la Diputación y toda la sociedad civil zamorana”, asegura la portavoz del Partido Popular de Zamora.



Diputación y Ayuntamiento de Toro desconvocan la concentración por Monte la Reina



El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo Rodríguez, el vicepresidente primero, José María Barrios Tejero, y el alcalde de Toro, Tomás del Bien Sánchez, acordaron desconvocar la concentración prevista para el próximo viernes para exigir al Gobierno de España la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del 2022 del proyecto de recuperación y puesta en marcha del campamento militar de Monte La Reina, tras el anuncio realizado ayer por Pedro Sánchez por el que prevé consignar 20 millones de euros el próximo año.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado