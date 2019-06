PSOE e IU se sienten decepcionados y engañados por Requejo

El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, asegura que el partido se siente “engañado y decepcionado” por la decisión de Ciudadanos y especialmente de su diputado y presidente de la gestora en Zamora, Francisco José Requejo, de aliarse con el PP para asumir la Presidencia de la Diputación de Zamora en un pacto con el PP para gobernar de forma conjunta la institución.Fagúndez ha dicho que Requejo se decantó por el Partido Popular tras negarle el PSOE la presidencia en el posible gobierno con Ciudadanos con el apoyo de IU.

Fagúndez señala que Requejo “lo único que ha pretendido” durante todo este tiempo de negociaciones llevadas a cabo con el PSO “ha sido el sillón” de la Presidencia, la única condición, precisó Fagúndez, que ni el PSOE ni IU estuvieron dispuestos a aceptar desde un principio porque no lo consideraron “razonable”. El resto de las condiciones impuestas por Requejo para formar gobierno con PSOE e IU “se aceptaron todas”, dijo. Pero tras quince días de negociaciones ,”Requejo no nos ha informado de esta situación", destacó Fagúndez que aseguraba que el político de Ciudadanos "ha engañado al Partido socialista, a Izquierda Unida y a todos los ciudadanos que confiaron en su proyecto al que llamaron el de la regeneración".

El secretario provincial del PSOE señaló que Requejo va a ser un “títere” del PP en estos cuatro años de legislatura

Fagúndez agradeció el trabajo realizado con IU para firmar un acuerdo que permitiera dar un giro en la Diputación y, especialmente, el “paso atrás” dado por la coalición para aceptar a Ciudadanos en el pacto.

Rechazó la justificación ofrecida por Requejo de que no apoyó el pacto con el PSOE e IU por la debilidad del líder socialista y señaló que el PSOE de Zamora tiene una dirección “leal, con principios y con honestidad” que lo que ha hecho es trabajar con IU para que el cambio fuera posible. “Quien no ha tenido esa dignidad es el grupo de Ciudadanos, que no ha tenido la dignidad ni de transmitirnos la decisión que había tomado, de romper todas las vías de diálogo y negociación que habíamos tenido”.

IU

IU También han querido mostrar su “decepción” ante el acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar la Diputación. “Cada partido es responsable de sus promesas, de sus traiciones, de su pasado y del futuro de la Diputación y de la provincia de Zamora. IU seguirá trabajando desde la claridad, la transparencia y la lealtad con el pueblo zamorano”, ha concluido Rivera quien ha querido dejar claro que el diputado de Ciudadanos no ha respondido a la petición de reunión de Izquierda Unida.