El PSOE considera inviable el modelo de sanidad de la Junta

Los socialistas de Zamora han vuelto este martes a cargar contra la reforma sanitaria propuesta por la Consejería de Sanidad. Un plan piloto que la procuradora regional, Inmaculada García Rioja, considera es un “plan inviable”, algo que la propia Junta de Castilla y León “debería ya de reconocer”.

García Rioja, médico de profesión ha asegurad que “por mucho que se empeñe la Junta y el PP, un consultorio médico sin médicos, nunca será un consultorio, podrá ser lo que ellos quieran, pero no un consultorio”.Los habitantes de las zonas rurales “no podrán asumir la inseguridad de prescindir de alguien tan importante en su vida diaria como el Médico de Atención Primaria en le Medio Rural”

La procuradora socialista ha pedido que se retire la propuesta “de manera inmediata” y se abra un proceso de negociación con todos los sectores implicados, desde profesionales de la medicina, a alcaldes y concejales y, sobre todo, los vecinos afectados.

“Nuestro territorio es amplio y disperso en población, con comunicaciones poco buenas, carente de conectividad digital y una población envejecida, todo ello implica que el modelo planteado es inviable. Y lo saben los Alcaldes del PP movilizados por Faúndez sin hacer plenos en sus municipios y sin consultar a los vecinos de los pueblos”,aseguró García Rioja.

García Rioja ha concluido su intervención afirmando que “el PP miente cuando dice que no se va a cerrar ningún consultorio cuando en más de 30 localidades de la provincia de Palencia ya se han cerrado

Por su parte el Alcalde de Puebla de Sanabria y Senador por Zamora, José Fernández, ha incidido en que “el PSOE quiere mejorar la calidad de la Sandiad pública en el medio rural pero, pero con recursos materiales y humanos y con todos los consultorios médicos abiertos.

Se ha preguntado “¿cómo vamos a hacer un nuevo modelo sanitario si faltan la mitad de los médicos, si no hay recursos humanos ni materiales? Ha puesto el ejemplo del Centro de Salud de Puebla de Sanabria; en estos últimos 15 días en muchas consultas no ha habido médico. O hasta el 7 de Enero no habrá pediatra. Es decir, hasta el 7 de Enero no se pueden poner malos los niños