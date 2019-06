El PSOE confirma la expulsión de Tomás del Bien

El secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez,anunció la expulsión del partido de Tomás del Bien al término de la reunión de la Ejecutiva provincial celebrada esta tarde y que estuvo marcada por la protesta de cerca de un centenar de afiliados,alcaldes y conceajales,y la irrupción de un grupo en la reunión al grito de “fuera fuera" y "Yo soy Tomás".

Fagúndez señalo que el Comité Federal había ratificado la expulsión del alcalde de Toro y señaló que tiene tres días para alegar contra la resolución .El secretario provincial de los socialistas ha asegurado que Del Bien estaba advertido del riesgo que corría y que aceptó las consecuencias que traía consigo desobeceder la decisión tomada por el partido de no incluirle en la lista de diputados provinciales.

Fagúndez ha recordado que el lunes de la semana pasada se le comunicó que no iba a ser el diputado provincial y que fue el propio Del Bien el que les informó que no se iba a presentar, cosa que luego no hizo ,y recordado además que Del Bien les comunicó que prefería ser expulsado a dejar su acta como diputado.

Antidio Fagúndez, ha sido contundente a la hora de condenar lo que definió como el “asalto violento” de la sede del PSOE en la capital por un grupo de alcaldes y concejales afines a Tomás del Bien. “Han venido a enfrentar con violencia física a coartar las decisiones democráticas que se toman en el partido socialista con la palabra” ha señalado Fagúndez. Respecto a los incidentes ocurridos en la sede este lunes, Fagúndez ha explicado que los “insultos, las amenazas y las actitudes violentas” serán trasladadas a la Federal para que tome medidas disciplinarias.

El secretario provincial del PSOE recordó que su ejecutiva lleva más de año y medio trabajando para conseguir el gobierno de la Diputación Provincial, algo que ahora queda en peligro por la actitud de Del Bien y sus seguidores. Ha denunciado también el intento de “torpedear” el trabajo realizado por la ejecutiva para forjar una alianza con Ciudadanos e IU en la Diputación y ha asegurado que el candidato a la presidencia lo decidirá la ejecutiva provincial.