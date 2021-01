La presión de la pandemia en Zamora suspende algunos quirófanos por falta de anestesistas

La presión que la pandemia en Zamora está ejerciendo sobre el sistema sanitario obliga a Sanidad a la suspensión “puntual” de consultas, operaciones y pruebas diagnósticas,según ha indicado a gerente de Atención Especializada y Atención Primaria en la provincia, Montserrat Chimeno, que ha negado que “por el momento” se haya producido una suspensión generalizada de estos servicios.

La ocupación del hospital es de más del 80%, "llevamos así todos los días, uno de cada tres enfermos es un enfermo COVID hemos superado la tasa de hospitalización que tuvimos en la segunda oleada del coronavirus o sea que la situación es preocupante", indicó Chimeno,que ha explicado que los profesionales de todo tipo de especialidades están colaborando con los equipos Covid, lo que puede suponer la necesidad de suspender alguna consulta. Lo mismo está pasando con los profesionales que están enfermando, que también están provocando retrasos dado que sus pacientes tienen que ser atendidos por otros profesionales.

Lo mismo pasa con las pruebas diagnósticas. Se están realizando con “normalidad” salvo algún problema puntual que la gerencia trata de solucionar reorganizando agendas y redistribuyendo profesionales.

VACUNAS

La gerente de Salud en la provincia, Montserrat Chimeno, ha señalado que hasta hoy no se había trastocado el calendario de vacunación en Zamora,aunquie ante la falta de suministro de vacunas, hay que reorganizar:“El problema no es nuestro, se ha seguido bien el calendario pero no ha llegado el suministro acordado”, ha dicho Chimeno.No obstante, se intentará cumplir el calendario aunque no depende de la Gerencia de Salud de Zamora. “No depende de la gerencia, las vacunas vienen del Ministerio y es lo que se suministra.

Chimeno ha dicho que no ha habido ninguna discriminación entre centros sino que siempre se pensó la programación acorde al suministro acordado, empezando por la capital y continuando por las zonas rurales.