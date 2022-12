El presidente de la Diputación de Zamora se reúne con ‘La Culebra no se calla’

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, se ha reunido esta mañana con la directiva de la Asociación ‘La Culebra No se Calla’ con el fin de informarles de las acciones llevadas a cabo por la institución provincial para la recuperación de la zona afectada por los incendios del pasado verano, y poner sobre la mesa posibles acciones coordinadas. Francisco Requejo explicó a los representantes de la asociación que la Diputación había realizado en todas las localidades afectadas por los incendios sondeos de emergencia y análisis completos de agua, que posteriormente se remitieron al Servicio Público de Sanidad. Las analíticas fueron dadas por válidas y actualmente no se ha registrado ninguna incidencia en las zonas siniestradas, tal y como apuntó el presidente de la Diputación de Zamora que, además, informó que durante el proceso, se suministró, de oficio, por parte de la Diputación de Zamora agua embotellada. Respecto a las talas programadas, se informó a la Asociación ‘La Culebra no se calla’ que estaban comenzando ahora y se prolongarían hasta finales del próximo año. La Diputación de Zamora ha dado el permiso pertinente para que puedan utilizarse las carreteras provinciales, con el fin de llevar a cabo estos trabajos. Además se está finalizando el estudio para conocer el estado actual de las carreteras provinciales de los municipios afectados, que será comparado al finalizar el año 2023 con otro que se realice en ese momento Desde la Diputación de Zamora se está impulsando tambiénb la nueva Denominación de Origen de Vinos de la Sierra de la Culebra con la que se pretende potenciar la viticultura de la zona. El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, y la directiva de ‘La Culebra no se calla’ acordaron realizar seguimiento de las acciones que se lleven a cabo para la recuperación de la zona afectada por los incendios.