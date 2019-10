El presidente de la Diputación reclama "consenso" con la reestructuración sanitaria en Aliste

El Pleno ordinario de la Diputación estuvo marcado por la reestructuración sanitaria planteada por la Junta en la Comarca con un “Plan Piloto". La oposición de IU y PSOE pidieron que el presidente Francisco José Requejo fijará su postura, pero no hubo respuesta clara ni en este asunto ni en el referido a si es "razonable" prestar servicios en pueblos de menos de 50 habitantes, tal y como indicó el vicepresidente de la Junta,Francisco Requejo "Yo no soy el juez del señor Igea", indicó. Requejo no desveló su postura al respecto: "Yo ni comparto ni no comparto las palabras de Igea, que además es amigo mío", aunque si puntualizó que la Diputación va "a prestar los servicios a todos los pueblos".

Respecto al asunto sanitario de Aliste,el Presidente de la Diputación, señaló : "Todos somos sensibles, desde la Diputación, se va a apoyar siempre a los alcaldes", para matizar "Yo no sé si el plan va a ser bueno o malo, pero pido que la Sanidad no se utilice como arma arrojadiza y se busque el consenso".

Acusaciones en el pleno de la Diputación por la aprobación de las cuentas de 2018

Por lo demás, el equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora ha presentado en el pleno de esta mañana de viernes 11 de octubre una moción para su debate y aprobación respecto a la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2018. Una cuenta criticada por los grupos de la oposición lo que ha generado un cruce de acusaciones entre los portavoces.

Laura Rivera, portavoz del grupo de IU en la Diputación indicó que por primera vez se ha alcanzado la deuda cero, pero a costa de las entidades locales y los recortes a los ciudadanos. También

Por su parte, el socialista Eduardo Folgado ha calificado de “auténtica vergüenza la gestión de la Diputación” durante el pasado año, con un “reparto del dinero de los remanentes entre los municipios afines al Equipo de Gobierno”y pidió al presidente que cumpla con lo que prometió en su mandato, realizando un “reparto equitativo con convocatorias públicas en las que se fijen criterios objetivos”.

El vicepresidente de la Diputación, el popular José María Barrios, defendió la Cuenta General ,afirmó que no hay ningún dinero parado, ya que hay muchas obras en ejecución. Requejo finalizó el debate con la promesa de garantizar la transparencia durante su mandato.

Finalmente, la Cuenta General de la Diputación Provincial correspondiente al ejercicio de 2018 ha sido aprobada por 13 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.