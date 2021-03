El “Pregón de Pregones” abrió oficialmente la Semana Santa de Zamora

El Teatro Ramos Carrión acogio el acto de “Pregón de pregones”,con aforo reducido para autoridades , y directivos de las cofradías.Una pareja de actores fueron los encargados de proporcionar un hilo conductor a un montaje audio visual de los pregones pronunciados durante la última década.

Entre las autoridades civiles,religiosas y militares,estaban presentes el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.el obispo, Fernando Valera , el presidente de la Diputación Francisco Requejo, la delegada de la Junta, Clara San Damián, la consejera de Familia, Isabel Blancoy el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco,entre otros.

La presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García en su intervención recordó las limitaciones impuestas por una pandemia que por dos años seguidos han impedido la celebración de las procesiones.Esta Semana Santa será especial”, indicó García Prieto, quien constató que las cofradías, a pesar de conocer desde hace tiempo que no podría haber procesiones, “han estado más activas que nunca, reforzando y acrecentando su labor social, eje fundamental de todas ellas, para intentar en la medida de sus posibilidades paliar las necesidades de las personas vulnerables y más castigadas por las consecuencias de esta pandemia”.

La presidenta de la Junta Pro recordó que pronto ser firmará el convenio con las instituciones para la construcción del nuevo Museo de Semana Santa. “El nuevo Museo será una realidad y sin duda será un referente nacional e internacional, como en su día sucedió con el actual,indicó García Prieto.

Cerró el acto el obispo de Zamora, Fernando Valera, que defendió el amor a Dios y la compasión en estos tiempos difíciles de pandemia. . “Lo que no es cristiano es la apatía, los rodeos ante el sufrimiento para que no nos salpique” y animó a todo el mundo a tener gestos de compasión con el prójimo: “Nada es pequeño cuando se trata de compartir cariño y ayuda”. “El amor de Dios no protege de ningún sufrimiento, pero protege de todos los sufrimientos”, concluyó.