¿Por qué?, el último libro de Mari Carmen Martís, solidario con el alzheimer

Los ejemplares ya están a disposición del público por un donativo de 11,50 euros en las librerías Machado, Octubre y Milhojas; en ambos centros de la Asociación, calle Hernán Cortés, 40 bis, en Zamora, y calle Rejadorada, 30, en Toro; y, próximamente, también estarán en las dos Casas del Parque de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León —una en Sobradillo y otra en Fermoselle—, a quien Carmen Martís agradece su colaboración altruista en la venta de este libro, “especialmente a la monitora de la Casa del Parque de Zamora, Julia Sendín, por su ayuda desinteresada, lo mismo que a Isabel Cervera, técnico de la Fundación, así como a los que con su compra hagan posible el sueño de esta autora y su aportación a AFA Zamora”, subraya.

En esta obra encontramos Misterios y Desconcierto, dos relatos en los que narra cómo se topa con una puerta inesperada en las aceñas, “ahí soy yo la protagonista, me caigo por un agujero y me encuentro una ciudad medieval llamada Zamora que está habitada, entonces me recibe su rey”, y hasta aquí desvela. Lo que sí nos cuenta es que ambos están dedicados a Amparo Pascual, una gran amiga que le relataba historias sobre los subterráneos que atraviesan por debajo del río Duero y en las que ha basado sus escritos.

Sobre “la otra Zamora” ha realizado esas dos narraciones, pero en ¿Por qué? hay un total 17 relatos cortos en los que conecta con el lector hablando de temas tan dispares como el alimoche, las odaliscas de Andalucía o las travesuras en el colegio de su hermano. Por lo que nos encontraremos con historias biográficas, relatos de fantasía, y una mezcla de ambos, como es el dedicado a las meigas de Galicia.

Cada texto lleva su ilustración, realizada por ella misma, y cada uno de los libros va con un marcapáginas hecho a mano de regalo.

Autoeditado una vez más, todos los gastos corren de su bolsillo. Esta es la cuarta vez que se vuelca con AFA Zamora, y es que manifiesta estar muy marcada por la enfermedad, ya que tuvo una tía veinte años con la enfermedad de Alzheimer, once de ellos en estado vegetativo, “aunque no podía ni abrir los ojos, yo, los fines de semana, al salir de trabajar me iba a Galicia a quedarme con ella; estuve haciéndolo así durante años”.

Incansable e imparable, ya tiene organizados dos libros más, uno de poemas y otro sobre Fermoselle, así que tan solo habrá que esperar unos meses para ver las próximas entregas de Carmen Martís Eiroa.