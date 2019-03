El pleno del acuerdo con Roales por la deuda enfrenta al PP y al equipo de gobierno

Esta mañana tuvo lugar el penúltimo pleno de este mandato del Ayuntamiento de Zamora en un sesión de cerca de dos horas y media, y con debate agrio entre el alcalde y el viceportavoz del grupo popular en la aprobación del acuerdo del pago de la deuda contraída por el Ayuntamiento de Roales por la depuración de sus vertidos en las instalaciones de la capital. Se aprobó con los votos a favor de IU-PSOE, Ciudadanos, la edil no adscrita Cruz Lucas, y la abstención del grupo popular

El portavoz de este grupo,José Luis González aseguró "que no existen garantías de que se vaya a pagar esa deuda" y expresó dudas acerca de la cifra a devolver. Añadió que “no se ha especificado correctamente, no hay informes que justifiquen esa cantidad acordada y por tanto no podemos saber si es un buen acuerdo”. El popular ha querido mostrar su preocupación “sobre las garantías de pago” de Roales, a causa de que el plazo se ha establecido en 25 años.

Indicó que en anteriores corporaciones “sí se tuvo en consideración este asunto con un informe que cifraba la deuda en tres millones y medio de euros" y calificó a Guarido "como el mesías de Zamora".

El alcalde,Francisco Guarido acusó al PP de "inactividad" durante una década respecto a este problema y recordó que en 2004 fue el mismo quién solicitó un informe al Seprona para dar cuenta de los vertidos de RoaLes al colector de Zamora. Vertidos a los que "ni el PP del Ayuntamiento, ni la Diputación, ni otros organismos pusieron fin “. Reprochó a los populares que ahora pongan trabas a este acuerdo con el Ayuntamiento de Roales ,porque “parece que ahora escuece que se hagan las cosas bien ante una herencia envenenada” ,indicó.

El Pleno también aprobó una modificación de créditos por importe global de 3 millones de euros que incluye entre otras dos partidas de 1150.000 euros cada una para la construcción de una pista deportiva y nueva sede de la asociación de vecinos de Vista Alegre. Se financiará con cargo a los remanentes de Tesorería e incluye otras partidas importantes como 1.080.565 euros para saneamiento y abastecimiento, 400.000 euros para alumbrado público, 200.000 euros para la finalización de las obras del Banco de España, o 120.000 euros para dotaciones de los Bomberos.La modificación presupuestaria viene condicionada por la prórroga del presupuesto de 2018,

Se aprobó la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las Tasas por ocupación de espacios públicos por Carga y Descarga, por instalación de Casetas, Atracciones y Espectáculos, por la instalación de Mesas y Sillas con finalidad lucrativa, y por materiales de construcción, escombros, vallas, etc.

Se aprobaron las siguientes mociones de urgencia:

-Apoyo a la manifestación convocada por diversas plataformas de varias provincias afectadas por la pérdida de habitantes el día 31 de marzo en Madrid, para hacer visible el problema de la despoblación territorial y reivindicar soluciones.

-Instar al Ayuntamiento de Zamora a una vez realizados los estudios pertinentes y comprobar la viabilidad, realizar las gestiones oportunas para la puesta en marcha del programa municipal ACEX (Aula de convivencia externa), con los recursos necesarios para actuar desde el ámbito de la prevención y cumplimiento de objetivos marcados, en coordinación con la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad y Familia, presentada por la concejala no adscrita.