La plataforma Comunales Libres niega la veracidad de las declaraciones realizadas por la empresa Iber Sostenib

La empresa ha declarado abogar por la información, la transparencia y la participación ciudadana, hechos que deberían haberse dado desde el principio del procedimiento tanto por parte del Ayuntamiento de Cobreros, como por la empresa. Desde la plataforma creemos en la bondad de las energías renovables, pero no de esta manera. Si tan beneficioso es el proyecto fotovoltaico, ¿qué han estado ocultando hasta ahora? Iber Sostenibilidad y Desarrollo también afirma que solo ocupará la mitad de la superficie estipulada, pero desde el Ayuntamiento se ha solicitado el cambio de uso al total de parcelas, siendo el uso industrial incompatible con el agrícola.

Esta forma de energía “verde” solo fomentará la despoblación y aunque prometan la creación de 400 puestos de trabajo la realidad es que en el pliego de condiciones de la oferta pública tan solo son 5. Aun así, se destruirían 13 empleos estables de los ganaderos que aprovechan los terrenos comunales, los cuales sí viven y sí generan riqueza en la comarca.

En la zona afectada, por parte de los ganaderos, ya se fomentan las especies autóctonas como la oveja castellana y la vaca alistano-sanabresa no habría necesidad de introducir al asno zamorano-leonés. Además, queremos destacar que, no se han llevado a cabo seis reuniones, sino una en cada pueblo afectado, salvo en Riego de Lomba. En ellas, no se aportaron planos de los terrenos afectados o material divulgativo, siendo los vecinos los solicitantes de dicha información. Entendemos que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de explicar el por qué y los fines del proyecto, no solo la empresa Iber.