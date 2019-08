Plan contra la procesionaria en Zamora

El concejal de Urbanismo, Medioambiente y Obras, Romualdo Fernández, ha informado de la colocación de 25 trampas homologadas con la feromona sexual de la hembra sintéticos, de forma homogénea en los pinares para capturar machos de procesionaria y evitar que se apareen y así mantener las poblaciones de este insecto por debajo de niveles de tolerancia.

Según el concejal, con este Plan el servicio de Parques y Jardines ha pretendido establecer un sistema de lucha contra la procesionaria en varias etapas. La primera de ellas consiste precisamente en la colocación de estas trampas con feromonas dentro de las masas de pinos en los espacios verdes municipales (principalmente Valorio y la Aldehuela), colocando trampas cada 2 hectáreas con feromonas para 200 días de duración, aunque el periodo de vuelo del macho no sobrepasa los 60 días entre finales de julio y finales de agosto. Con ello se consiguen dos objetivos, el primero retirar machos que se puedan aparear y el segundo analizar a principios de septiembre el número total de machos capturados por trampa y lugar de ubicación de cada una de ellas.

Romualdo Fernández ha explicado que con los datos obtenidos en la trampas se podrá analizar la población y saber a mediados de septiembre si la especie ha cruzado el umbral de tolerancia de la especie o no, y sí se ha convertido en plaga. En caso afirmativo, a finales de septiembre o principios de octubre se procedería a un tratamiento con un producto natural ecológico biológicos sin plazo de seguridad, totalmente inocuo a las personas o las mascotas a base de polvo de diatomea contra las puestas y los primeros estados larvarios.

Por otra parte, el Alcalde ha realizado aclaraciones en torno a la polémica sobre la construcción de viviendas en la unidad de actuación "Río Pallas" situada en la carretera de la Aldehuela, en la zona de la actual pista deportiva. En primer lugar el Alcalde considera que la superficie no supone un valor medioambiental a proteger puesto que actualmente se encuentra ubicada en ella una pista deportiva, un aparcamiento de asfalto, y un solar de tierra que se viene utilizando también como aparcamiento sobre todo en la temporada estival. En segundo lugar ha aclarado que se trata de suelo urbano no consolidado desde que se aprobara el Plan de Urbanismo de 2001, por lo que los propietarios tienen unos derechos consolidados que en caso de revertirlos tendrían enormes costes económicos para las arcas municipales y para todos los zamoranos. Además, cumple con todos los requisitos legales por lo que el Ayuntamiento no puede denegar los permisos a los promotores. En tercer lugar, ha informado de que en el actual Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Especial del Casco Histórico ya se recogen más de 20.000 m2 como expropiables, como los alrededores de la ermita de la Peña de Francia, las zonas colindantes a la muralla, en el paseo de las Mercedes, Alviar, etc. En muchos casos el equipo de gobierno ya actuado en estas zonas, al igual que en la reversión a rústico de millones de metros cuadrados, siempre de mutuo acuerdo con los propietarios. Sin embargo ha afirmado que no está en el programa del equipo de gobierno añadir otros 10.000 m2 que supondría está unidad, y que además tendrían un coste de expropiación aún mayor que las zonas anteriores.