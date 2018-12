Plan de Comercio Seguro en Zamora

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, y el Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Guillermo Vara han presentado el Plan de Comercio Seguro responsables del Ayuntamiento,Policia Municipal y Asociación de Comercio

El Plan de Comercio Seguro despliega un amplio dispositivo policial para evitar que produzcan delitos en las zonas de mayor afluencia así como en las zonas de ocio nocturno para evitar sustracciones o venta de drogas así como consumo de ellas o de alcohol en menores

Pero también se extiende la vigilancia en polígonos industrailes ,y al comercio por internet de cara a los posibles fraudes. La Policía Nacional advierte extremar precauciones.

Aconsejan a los comerciantes que no se haga el recuento de la recaudación del día a final de la jornada para no disponer de gran cantidad de metálico en el establecimiento. También se solicita que el empleado dedicado a esta función no lo haga solo. A los ciudadanos se les pide que lleven siempre encima y bien controlados todos los objetos personales de valor.

Aunque aún restan días para que finalicen las fiestas,Guillermo Vara ha destacado como la ciudad tiene hasta el momento unas “navidades tranquilas” ,porque han disminuido ligeramente los robos con fuerza. No obstante, se ha pedido extremar precauciones puesto que "aún queda mucho periodo de fiestas".