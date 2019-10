Peligran las subvenciones municipales para 35 clubes zamoranos

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alonso Alessander, ha hecho un llamamiento hoy a los clubes deportivos de Zamora que han solicitado subvenciones municipales de deportes, puesto que la resolución definitiva se publicó el pasado 16 de octubre y muhcos clubes no han presnetado la documentación requerida y tienen de plazo hasta mañana 30 de octubre.

Alessander ha hecho hincapié en que el pasado 25 de octubre se envió un email a todos los clubes a los que se otorgará la subvención comunicándoles que tenían que presentar toda la documentación antes de la fecha de mañana, pues el plazo no es prorrogable y «quien no justifique no recibirá subvención».

Los clubes que han pedido subvención asciende a 50 y hasta la mañana de hoy únicamente 24 han presentado las facturas de entre el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, así como la memoria y el balance. Pero de estos 24 clubes, 5 han presentado la documentación mal y a 5 les faltan facturas o las mismas corresponden a otro periodo.“El club que no lo justifique de forma correcta, no podrá recibir la ayuda”, ha concluido.