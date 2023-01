El PP pedirá explicaciones por los incumplimientos en los plazos de las obras municipales

El grupo de concejales del Partido Popular preguntará en la próxima Comisión de Obras, por el estado de ejecución de varias obras que deberían haber acabado en el mes de diciembre y de las que no se ha explicado los motivos de porqué aún no han terminado. En palabras del portavoz popular, Víctor López de la Parte “ el equipo de gobierno no se corta en anunciar a bombo y platillo la aprobación de proyectos, que en muchos casos nunca se llevan a cabo, o la adjudicación de las obras, pero como viene siendo habitual en los proyectos que abandonan, tampoco dan ninguna explicación de las prórrogas que conceden a las empresas para que puedan desarrollar las obras en un plazo más amplio del que aparecía en los pliegos de adjudicación y lo que es peor esconden los plazos de finalización para no comunicar si van a tomar medidas sancionadoras con las empresas que han incumplido los plazos y sus correspondientes ampliaciones”.

Como ejemplo de varias obras en las que no han comunicado su estado pero que con las informaciones que dispone el Partido Popular deberían haber acabado son:

Las salas de ensayo que se están construyendo en el estadio Ruta de la Plata: una obra que el alcalde y el equipo de gobierno anunciaron por primera vez a mediados del 2020. Esta obra se adjudicó en abril de 2022 y con un plazo de 3 meses de ejecución que ofertó la empresa adjudicataria. La obra daría comienzo el 01 de agosto de 2022 y el día 08 de noviembre, se concedió una prórroga a petición de la empresa en la ejecución por 6 semanas.

La obra debería haber acabado el 15 de diciembre, en esa fecha y según los datos obtenidos del ayuntamiento de Zamora solo el 73 % de la obra estaba completada. El Sr. Guarido no ha hecho público los motivos de la prórroga, que es de la mitad del plazo de ejecución, ni si va a tomar alguna medida por el incumplimiento reiterado de los plazos.

Por otro lado, la perrera municipal, un proyecto que arrastran desde el 2015, ya que su licitación fue fallida hasta en dos ocasiones, se adjudicó por fin en abril del 2022 con un plazo de ejecución de 4 meses y medio. El 08 de noviembre se concedió nuevamente una prórroga, en esta ocasión por 5 semanas. La obra debería haber acabado el 15 de diciembre, pero una vez más a esa fecha, por los datos de los que dispone el Partido Popular, la obra no está ni acabada a la mitad, solo el 35,80 % está certificado por la empresa como realizado. Tampoco han informado en este caso si el equipo de gobierno tiene pensado realizar alguna reclamación a la empresa por el incumplimiento flagrante de los plazos.

Otro ejemplo de una obra preocupante por el incumplimiento de los plazos; es la plataforma única, movilidad urbana sostenible en la zona centro, que está unida a la concesión de fondos europeos. Esta se adjudicó definitivamente el 1 de marzo y comenzó el 23 de mayo de 2022, por lo que, con los 6 meses de plazo de ejecución, las obras deberían haber acabado en noviembre, pero a fecha de hoy la última certificación de obra (pese a que se ha pedido información al equipo de gobierno) no deja ver más que un 73% de la obra terminada. No tenemos de modificaciones del proyecto como la instalación de cientos de bolardos que no se contemplaban en el inicio de las obras. No se ha comunicado por parte del alcalde, ni del equipo de gobierno, si se ha concedido legalmente una prórroga a la empresa, como marca la ley de contratos, para no poner en peligro la concesión de las ayudas europeas.

Otra obra con serias dudas sobre su ejecución y de la que deberán dar explicaciones, es la reparación de los carriles bici de la Aldehuela. Una obra que se adjudicó en marzo de 2022 y que, hasta el 14 de septiembre, 5 meses después, no se aprueba el plan de seguridad y salud, cuando es algo que suele hacerse en un mes aproximadamente. Por los medios de comunicación, el equipo de gobierno informó que las obras comenzaron en septiembre, con lo que para cumplir los plazos los trabajos deberían haber finalizado a mediados de diciembre, pero como en las demás ocasiones, el equipo de gobierno no ha hecho públicas las razones de la demora, primero en la aprobación de los planes obligatorios para comenzar las obras, ni en el desarrollo de las mismas, ni en la situación actual de ellas.

Hay que recordar que, una vez entregadas las obras al ayuntamiento, los servicios técnicos deben realizar multitud de actuaciones de comprobación y seguimiento de las mismas para aprobar el pago, por lo que el incumplimiento de los plazos de manera reiterada en todas las obras, puede suponer una mayor carga de trabajo a los servicios de contratación, obras e intervención que ya de por si están al límite de sus posibilidades en la carga de trabajo.

Por todo ello los concejales del Partido Popular vuelven a poner de manifiesto la necesidad de la creación de una comisión de seguimiento de las contrataciones, en la que formen parte todos los grupos de la oposición, más cuando el ayuntamiento de Zamora está recibiendo gran cantidad de fondos europeos y de manera reiterada se están incumpliendo los plazos de ejecución o directamente los proyectos se abandonan, con el coste que puede suponer para las ya exiguas cuentas del ayuntamiento, el tener que devolver esos fondos y hacerse cargo de ellas con fondos propios.

Hay que recordar que en los más de 16 años que el actual alcalde estuvo en la oposición, tuvo unas posiciones muy duras con los incumplimientos de los plazos de ejecución y más aún con la concesión de prórrogas. Hay que recordar que uno de los baremos para la concesión de las obras es el plazo que las empresas ofrecen para su ejecución. Ahora, cuando es alcalde, ni tan siquiera hace público la concesión de dichas prórrogas, ni cuenta en las que se están incumpliendo los plazos. Por todo ello el Grupo Popular pedirá explicaciones al equipo de gobierno en la próxima comisión de obras, si no trasmiten a los ciudadanos la realidad de las obras licitadas por el equipo de gobierno.