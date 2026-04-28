La paquetería como tapadera del narcotráfico: así operaba una red desmantelada en Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha llevado a cabo una investigación en el marco de la denominada Operación “ATRI”, centrada en el tráfico de drogas en la provincia, que ha terminado con la investigación de un varón de 26 años, vecino de Toro, como presunto autor de un delito contra la salud pública. El operativo, desarrollado por el equipo EDOA de la Comandancia de Zamora, se inició a comienzos de año tras la detección de un envío sospechoso en una furgoneta de paquetería, en el que se halló una sustancia que dio positivo en metanfetamina.

Envíos desde el extranjero y uso de paquetería

Las investigaciones permitieron detectar un sistema de distribución basado en el uso de empresas de mensajería, a través de las cuales se remitían sustancias estupefacientes desde el extranjero. A partir del análisis de varios envíos y del contenido de paquetes intervenidos, los agentes lograron vincular la actividad al investigado. Entre el material incautado se encuentran cerca de mil pastillas de MDMA, anfetamina líquida, marihuana y sustancias de corte, además de utensilios utilizados para la preparación y envasado de droga.

La operación continuó con autorización judicial, que permitió la entrada y registro en dos inmuebles del municipio de Toro, donde residía el sospechoso. En dichos registros se localizaron nuevas cantidades de droga, incluyendo aproximadamente 1,470 kilos de anfetamina líquida, así como otros efectos relacionados con la manipulación y distribución de sustancias ilícitas. El hallazgo refuerza la hipótesis de una actividad organizada y continuada en el tiempo, según fuentes de la investigación.

Investigación abierta y búsqueda del sospechoso

Tras la intervención del material, las diligencias fueron remitidas al juzgado competente de Toro, mientras que el principal investigado, un varón de 26 años, se encuentra actualmente en situación de busca y captura. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el alcance de la red y posibles implicados.

Desde el Instituto Armado se destaca la importancia de este tipo de operaciones para combatir el tráfico de drogas en entornos tanto urbanos como rurales, así como el uso de nuevas vías logísticas como la paquetería para el transporte de sustancias ilegales. El caso sigue bajo la supervisión de la autoridad judicial, mientras se analizan nuevas líneas de investigación que podrían ampliar el alcance de la operación.