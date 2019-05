El obispo de Zamora agradece a los curas mayores su generosidad con la diócesis

En la jornada de San Juan de Ávila, patrono del clero español, el obispo de Zamora, Gregorio Martínez Sacristán, ha presidido la eucaristía en la iglesia de San Andrés en la que se ha homenajeado a los nueve sacerdotes que cumplían su aniversario de ordenación. Un nutrido grupo de presbíteros diocesanos han concelebrado la eucaristía a la que han asistido numerosos fieles.

El prelado ha reconocido durante su homilía la importante tarea que desempeñan los sacerdotes de mayor edad en la diócesis de Zamora y ha lamentado la carencia de sacerdotes más jóvenes. “Nuestra diócesis si no fuera por la generosidad de los sacerdotes mayores, no podría subsistir. Los sacerdotes jóvenes son pocos y no siempre se tiene la disposición que se tiene que tener para llevar la diócesis”.

Además, ha urgido a los curas a que se empeñen en el día a día: “hay que abrazar a la cruz, la cruz de la entrega, la cruz de que sea el Señor quien nos lleva y conduce, la cruz del día a día”. También ha pedido a los presbíteros jóvenes que sean conscientes de la diócesis en la que están “con sus pros y sus contras, con sus dificultades…Hay que responder con fuerza y valor a Dios”.

En este sentido, ha recalcado que los curas mayores “nos dan ejemplo al final de su vida” y ha afirmado rotundo que “sin ellos no podríamos llevar la diócesis tal y como la llevamos. Llevarla de otra forma son cantos celestiales”.

Así las cosas, la eucaristía de San Juan de Ávila ha de servir también para decir a los curas: “ha merecido la pena y la diócesis de Zamora os lo agradecerá”. El obispo ha vuelto a dirigirse a los curas que cumplían 50 y 60 años de ordenación: “seguid así, siendo un ejemplo de entrega y lealtad”.

San Juan de Ávila, un ejemplo para los curas

El obispo quiso recordar algunas notas importantes de la vida del patrono del Clero, San Juan de Ávila: la identificación con Jesucristo, el celo apostólico y la fraternidad entre los sacerdotes. Tres señas de identidad que Martínez Sacristán ha pedido que queden grabadas en el corazón de los curas y ha lanzado esta cuestión: “¿es de Cristo de quién hablamos?, ¿es con Cristo con quien nos identificamos?, ¿es a Cristo a quien acudimos?”.

Gregorio Martínez Sacristán ha finalizado su homilía pidiendo la intercesión de San Juan de Ávila ante Jesucristo “por la santidad de nuestro presbiterio, por la santidad de su obispo, por la entrega de su obispo a Él”

La jornada finalizará con la comida de hermandad en el Seminario y la entrega de un obsequio a los curas que cumplen sus aniversarios.

Sacerdotes homenajeados

Bodas de Diamante (60 años)

1. Manuel Bolaños Palazuelo (14/3/1959)

2. Abdón Gutiérrez Calvo (14/3/1959)

3. Miguel Herrero García (14/3/1959)

4. Nemesio Lozano del Villar (14/3/1959)

5. Juan Manuel Mateos Mateos (14/3/1959)

6. José Antonio Prieto Rodríguez (14/3/1959)

7. Gonzalo Gómez Rodríguez (20/9/1959)

Bodas de Oro (50 años)

1. José María Casado Salvador (21/9/1969)

2. Eleuterio Fernández Muñiz (21/9