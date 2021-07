La X Edición de las Noches de Humor en Zamora ya tiene fecha para este 2021. Arrancará el próximo miércoles 21 de julio y finalizará el 4 de agosto. Se trata de una actividad incluida en la programación del Verano Cultural organizado por el Ayuntamiento de Zamora,.Las actuaciones se han trasladado este año a las Aceñas de Cabañales, para garantizar así un aforo seguro.

El programa de la X Edición es el siguiente:

Miércoles 21 de Julio: a las 22:00 h «Aceñas de Cabañales»





«LUIS ALVARO» con su espectáculo: «Extracotidiano»

Duración: 70 minutos.

Público: A partir de 14 años

Una actuación de Luis Álvaro es una ventana abierta a una de las mentes transgresoras de la comedia.

Absurdo, surrealismo y humor negro condensados en más de una hora de espectáculo que combina stand up, música y el humor más punk.

Extracotidianoincluye algo nuevo, algo viejo y nada prestado.

Luis Álvaro sigue siendo un desconocido para el gran público y un favorito para una creciente minoría. Fijo en la cantera de Comedy Central , ha colaborado en Yu (Los 40) junto a Dani Matero, en El Aire (La Sexta) de Buenafuente e Ilustres Ignorantes (Movistar +);.

Ha actuado en Australia, Argentina y Uruguay y fue propuesto dos años seguidos por Comedy Central España para el festival Just for Laughs de Montreal. Durante 2020 ha dirigido el programa de Susi Caramelo ‘Caramelo'(Movistar+) y colabora en Tarde lo que Tarde (RNE). En noviembre publicó el especial de stand up Desorden Puto Vida Mi Un Es grabado pocos días antes del confinamiento.

Miércoles 28 de Julio; a las 22:00 h. «Aceñas de Cabañales»

«NENE» con su espectáculo «Que me jodan»

Duración: 70 minutos.

Público: A partir de 16 años

El cómico y actor Juan Carlos Lebrado, más conocido por Nene, llega a Zamora con un show que recopila lo mejor de sus diez años de comedia, convirtiéndose en uno de los humoristas más prestigiosos del panorama nacional

Después de pasar por la película «OPERACIÓN CAMARÓN» y «GIGANTES» la Serie de Movistarplus, y siendo un habitual de «El Club de la Comedia», «Comedy Central» y «Late Motiv», podrás ver en directo lo que no le dejan decir en televisión. Si no has visto antes en directo a este cafre, esta es tu oportunidad.

Miércoles 4 de Agosto; a las 22:00 h. «Aceñas de Cabañales».

«ALBERTO CABRILLAS» con su espectáculo: «De pueblo Si, pueblerino NO»

Duración: 60 minutos.

Público: A partir de 14 años

El humor de Alberto Cabrillas se basa en el humor rural y peripecias de los pueblos y de sus habitantes.

Ganador del primer concurso de Monólogos de Helios, y su fama le viene del reciente concurso Got Talent España 2021. También ha participado en Comedy Central y Paramount Comedy.

Las entradas pueden adquirirse en Valenciana Shock (Plaza Sagasta), o Café Marlott (Plaza del Mercado) por 5 euros de forma anticipada. Los Shows comenzarán a las 22.00 horas, en las Aceñas de Cabañales.