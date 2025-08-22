Muere un hombre de 69 años en un incendio en su vivienda en la localidad zamorana de Riego del Camino

Un trágico incendio registrado anoche en la localidad de Riego del Camino se ha cobrado la vida de un hombre de 69 años. El suceso, que tuvo lugar a las 22:42 horas, movilizó rápidamente al servicio de emergencias 112 de Castilla y León, que dio aviso a los cuerpos de intervención.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de bomberos provinciales, una procedente del parque de Benavente y otra del parque Zona Centro de Zamora. A su llegada, los equipos de emergencia se encontraron con una vivienda envuelta en llamas, y pese a sus esfuerzos por sofocar el incendio, el tejado colapsó debido a la intensidad del fuego, dejando la estructura completamente calcinada.

En el interior del inmueble fue localizado el cuerpo sin vida del único ocupante, un varón de 69 años, que no pudo escapar del fuego. Las circunstancias del incendio aún están bajo investigación, aunque por el momento se desconocen las causas que lo originaron.

INTERVENCIÓN RÁPIDA PARA EVITAR MÁS DAÑOS

Gracias a la rápida actuación de los bomberos, se logró contener el avance de las llamas y evitar que el fuego se propagara a las viviendas colindantes, lo que podría haber causado daños materiales y personales de mayor magnitud.

El siniestro ha causado una profunda consternación entre los vecinos de esta pequeña localidad zamorana, que lamentan la pérdida de un vecino muy conocido y querido en el pueblo. Las autoridades han expresado sus condolencias a la familia del fallecido y han ofrecido su colaboración para esclarecer lo ocurrido.

Este incidente vuelve a poner de relieve la importancia de contar con protocolos de actuación rápida y coordinación entre los servicios de emergencia, cuya labor fue clave para evitar una tragedia aún mayor si el fuego se hubiera propagado.