Monseñor Valera"La protección de los niños es un deber de todos"

La Oficina de Protección de Menores y Personas Vulnerables dependiente de la Diócesis de Zamora presentó la actividad desarrolladoa desde su puesta en marcha en 2020. Solo ha tenido constancia de dos denuncias por abusos en el ámito de la diócesis y una de ellas se remonta a los años 50 del siglo pasado y la otra a la década de los ochenta. En ambos casos, tanto los presuntos agresores como las víctimas han fallecido.

El responsable del Comunicación del Obispado, Juan Carlos López, señaló que del primer caso se tuvo conocimiento a través de un reportaje del diario El País, que se hizo eco de una denuncia de un familiar o un conocido de una presunta víctimaa través de un correo electrónico.Se hablaba de un posible caso de abuso sexual en Toro, sin que desde la Oficina se haya podido esclarecer lo ocurrido ni recabar más información que no sea la publicada por el periódico.

El segundo caso se remonta a los años 80 y la Oficina de Protección de Menores tuvo conocimiento del mismo a través de una comunicación de la Fiscalía el pasado mes de marzo, en la que se refería un posible caso de abuso también en Toro. La Diócesis solo pudo confirmar la presencia del sacerdote denunciado en aquellos años ya fallecido y de la víctima, pero no recabar dato alguno sobre el presunto abuso. En esta misma línea, la Fiscalía decidió el pasado mes de abril archivar la causa.López indicó a los periodistas:”evidentemente, permitidme, como os podéis imaginar, que no aportemos datos concretos de las personas por respeto a la intimidad de la presunta víctima y a la imposibilidad de defensa del presunto victimario, pero no cabe duda de que condenamos rotundamente y nos desmarcamos de cualquier tipo de abusos sean de orden sexual, de poder o de conciencia y por eso siempre, independientemente de su prescripción en el ámbito civil, tendremos una posición de tolerancia 0 contra el delito, poniendo todo lo que esté de nuestra mano para contribuir a la reparación integral desde el acompañamiento humano, espiritual, psicológico y jurídico. De hecho, en los dos casos anteriormente relatados, se le facilitó expresamente tanto al Diario El País, como a la fiscalía, una vía de acceso directo para que se le trasladara al denunciante nuestra absoluta disponibilidad.

la generación de espacios seguros para desarrollar la actividad pastoral en un siglo XXI limpio de abusos de todo tipo,señaló . Nuestro compromiso sigue siendo, hoy más que nunca, con o sin casos,la generación de espacios segurospara desarrollar la actividad pastoral en unsiglo XXI limpio de abusos de todo tipo,señaló . En este orden de cosas, el compromiso inminente es presentar a las familias de los participantes en nuestros campamentos de verano los protocolos recogidos sintéticamente en la Guía de Buenas Prácticas que apuntaba anteriormente la delegada. Se entrega la Guía. Para lo anterior hay en marcha ya un proyecto formativo para cada uno de los coordinadores y monitores que participarán en las actividades de verano. Yo mismo llevo coordinando campamentos más de 25 años y nunca he tenido ningún problema, pero eso no nos puede relajar en el cuidado escrupuloso de los menores que se nos encomiendan. También,cara al curso 22/23, estamos trabajando en la creación de espacios escolares seguros, ofreciendo a los colegios un distintivo diocesano propio que acredite la formación específica en protección de menores y personas vulnerables. El obispo de la Diócesis,Fernando Valera,recordó que papa Francisco, hace aproximadamente un año, dijo que "El abuso de menores es una especie de 'homicidio psicológico' y en muchos casos un borrar la infancia. Por lo tanto, la protección de los niños es un deber de todos". Y desde el Estado a las familias, pasando por las instituciones intermedias (escuelas, clubes deportivos, asociaciones…) y cualquier ciudadano de bien, TODOS deben, TODOS debemos, ser PROACTIVOS en este tema.Y en este compromiso con los más débiles la Iglesia quiere ESTAR, no puede permitirse no estar. Por eso, ahora, la delegada de la Oficina de Protección al Menor y el director de comunicación de la diócesis harán balance de lo que ha supuesto este año de trabajo en este ámbito concreto y los proyectos a corto y medio plazo.