El miércoles se reanuda la vacunación con AstraZeneca en Zamora en docentes y bomberos

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) reunido en la Delegación Territorial de la Junta con el objetivo de analizar la situación sanitaria en la provincia de Zamora, aprovechando también que se aproxima el inicio de la Semana Santa.

La delegada territorial, Clara San Damián, junto con los responsables del Sacyl, Sanidad, Servicios Sociales y Educación han coincidido en que la evolución de los datos epidemiológicos y hospitalarios son esperanzadores. A día de hoy, son 9 los enfermos por COVID que se encuentran en planta, y 5 los que se encuentran ingresados en UCI. Además, en esta semana pasada solo se han registrado 25 nuevos positivos y ningún fallecido. En el ámbito educativo, una semana más no hay aulas cerradas, lo que significa que, prácticamente, desde hace un mes se mantiene esta tendencia positiva.

No obstante, todos los representantes institucionales reunidos esta mañana han insistido en la idea de hacer un llamamiento a la ciudadanía de no confiarse y caer en la relajación, ya que los buenos datos no significan ni mucho menos que el virus haya desaparecido. Clara San Damián ha señalado que “la Semana Santa va a traer buena climatología y, por consiguiente, un aumento en cuanto al movimiento y circulación de la población. Por tanto, es importante seguir siendo prudentes y conscientes de la situación que se está viviendo para no tirar por tierra todo el trabajo bien hecho y el sacrificio realizado por parte de las instituciones hasta la fecha”.

Además, hay limitaciones que se deben seguir cumpliendo. En ese sentido, se ha recordado en el CECOPI de hoy las limitaciones de aforos en la hostelería, 33% en el interior y 75% en terraza, prohibiéndose el consumo en las barras, así como la distancia de 2 metros de las mesas dentro del establecimiento y 1.5m en las terrazas. Todo ello con un máximo de 6 personas por mesa. El aforo en los centros comerciales continúa siendo del 33% y, en relación a los velatorios, se mantiene el número de 15 personas en el exterior y 10 en el interior y, respecto a los lugares de culto, el aforo máximo permitido es de 1/3. Junto a ello, se ha querido recordar a los ciudadanos que el cierre

perimetral de la Comunidad sigue activo, y que las reuniones de máximo cuatro personas siguen vigentes.

En el CECOPI de hoy también se ha dado cuenta por parte del Director Provincial de Educación, Fernando Javier Prada Antón, de la ausencia de aulas cerradas por motivo COVID desde hace ya casi un mes, tanto en la capital como en la provincia, lo que refuerza la evolución positiva de la pandemia.

En lo referente a la vacunación, tal y como ha informado la Gerente de Atención Sanitaria, Montserrat Chimeno, está previsto que el miércoles se vuelva a vacunar con AstraZeneca. Así pues, entre el miércoles y el jueves se pretende vacunar a bomberos de Zamora, Benavente y Toro, y en torno a 3.000 docentes. Además, Clara San Damián ha destacado que “Zamora mantiene un ritmo aceptable de vacunación hasta el momento, y ocupa el segundo lugar como la provincia que más ha vacunado en la Comunidad”.