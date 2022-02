El merlú protagoniza el cartel de la Semana Santa de Zamora realizado por Flecha

La Junta Pro Semana Santa ha presentado en el Museo de Semana Santa el cartel anunciador de la Semana Santa de 2022 de Zamora, obra del escultor zamorano, Ricardo Flecha con presencia de epresentantes de todas las instituciones zamoranas y de Caja Rural

Un cartel que el autor ha querido que se diferencie de los anteriores y sea “como un grito” que anuncie la Semana Santa zamorana .Está protagonizado en un primer plano por la imagen del Merlú, perteneciente a la Cofradía de Jesús Nazareno, siendo el dibujo de unos cofrades lle protagonista de todo el conjunto en la subida a las Tres Cruces en la madrugada del viernes y la imagen del paso de Redención de Mariano Benlliure al fondo de la escena .

Según explicó Flecha , se ha querido plasmar en el fondo “ese blanco de la túnica de Semana Santa”, el Merlú aparece en un primer plano. Una imagen que, tal y como ha destacado el escultor zamorano, nunca había aparecido en los cien años de historia de los carteles. Destaca también la corona de espinas y la imagen del paso procesional de Jesús Nazareno por la avenida de las Tres Cruces.“Un dibujo a lapicero, fresco, que no es purista, como a mí me gusta, y con el que he intentado que sea una llamada especial a la Semana Santa de Zamora”, ha expresado Flecha durante su presentación.

Además, Flecha ha buscado que el cartel y el mensaje sean limpios, que el dibujo sea el que llame la atención y que diga que es Semana Santa de Zamora.Un cartel que ha querido que sea más “moderno y espiritual” con unas dimensiones distintas, más largo y más estrecho que los anteriores, y que busca llegar al espectador con un “mensaje limpio” que llame a la Semana Santa de Zamora.