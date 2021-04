El 8 de mayo se celebra el Día Movimiento Vino Denominación de Origen

Como cada año desde que se iniciase esta acción hace ya 5 años, el sábado 8 de mayo, a las 13.30h, tendrá lugar el Día Movimiento Vino D.O. Su edición de este año, la quinta, será, como ya ocurriese en 2020, en formato online. Pero esto no va a impedir que las Denominaciones de Origen, los apasionados del vino con D.O. y el público en general se unan de manera simbólica y brinden de forma simultánea por el vino con Denominación de Origen para celebrar este día.

Las señas de identidad de esta acción se mantienen intactas: carácter festivo y participativo, reivindicación del vino con D.O., de los valores a él ligados (calidad, diversidad, autenticidad, arraigo cultural, estilo de vida saludable, protección del medio ambiente y sostenibilidad...) y de todos y cada uno de los territorios adscritos a las denominaciones de origen de vino.

Además, este año el Día Movimiento Vino D.O. servirá para hacer un llamamiento a reconocer el valor diferencial del vino D.O. como una joya de nuestro patrimonio, al igual que existen otro tipo de joyas culturales, paisajísticas o gastronómicas en las distintas regiones de España. Y es que esta edición tiene un hilo conductor con el que se pretende ayudar a promocionar, tanto el vino D.O. de una zona, como la zona misma; las joyas de cada territorio, contando entre ellas un producto tan suyo y diferencial como el vino vinculado a ese origen.

Así, a través del hashtag #VinoDOJoya, CECRV invita a los usuarios de redes sociales de las DDOO de nuestro país, y de cuantas entidades y personas quieran unirse, a que brinden por el vino D.O. de su zona y, a la vez, por esas otras joyas que todos tenemos cerca, en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestra comunidad, en forma de patrimonio histórico-artístico, gastronómico, paisajístico, natural...