Más de 200 plazas para 13 talleres de envejecimiento activo en Zamora capital

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora promueve un nuevo programa de actividades de Envejecimiento Activo, destinado a mayores de 65 años, con el que se intenta mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante estrategias que les ayuden a tener una participación más activa en la sociedad. El programa, que ha sido presentado hoy por la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, junto con el director territorial de la Fundación Intras, Adrián Pérez, y el responsable del área de Mayores en Cruz Roja, Luis Huete, oferta 13 talleres, con 213 plazas disponibles. Las inscripciones son gratuitas y podrán efectuarse entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre a través de la página de inscripciones del Ayuntamiento: apuntame.lineazamora.es o en la sede de los cuatro Centros Municipales de Acción Social -CEAS-.

La edil del PSOE comentó que el envejecimiento es un “proceso natural y no una enfermedad” y recalcó que desde la Concejalía “nos gustaría que estos talleres, además de mejorar la calidad de vida de los mayores, ayudaran a desdramatizar la vejez”. Auxi Fernández insistió en que es necesario “cambiar” el concepto de envejecimiento y “reivindicar” la vejez a la que llegamos “gracias al progreso”. “Hay que darle calidad a esos años y ahí las administraciones tenemos la responsabilidad de colaborar con asociaciones y entidades privadas para darle a las personas mayores esa calidad de vida”, añadió, además de promover la “participación activa” en una sociedad en ocasiones “ingrata” con sus mayores, “personas que siguen siendo valiosas y cuya experiencia debería ayudarnos a aprender”. Y resaltó que esa participación activa debe hacerse desde sus necesidades y sus deseos porque sus proyectos de vida siguen siendo importantes, tengan la edad que tengan, respetando siempre su autonomía y su capacidad de decisión”.

Por su parte, Luis Huete, alertó sobre la soledad no deseada y la desmotivación de algunas personas mayores que se “autoexcluyen al pensar que no valen o no pueden”. Por ello, cree que es imprescindible llegar a los “invisibles”, una tarea en la que cree estamos “mejorando todos”. Para el responsable de Cruz Roja, “la mejor medicina para las personas mayores es socializar y salir a participar en una actividad porque ese día se arreglan y se olvidan de los dolores”. La ONG es la encargada de organizar uno de los talleres, Culturas del Mundo, que para Luis Huete tiene varias vertientes: fomentar las relaciones sociales y trabajar la sensibilización sobre las nuevas culturas de los emigrantes que están llegando, que tienen que lidiar con demasiados estereotipos que dificultan la convivencia.

El éxito del programa ha llevado a Cruz Roja a organizar este año un segundo taller para descubrir tradiciones del mundo, una propuesta que Huete espera responda a ese “interés cultural” que muestran las personas mayores.

Por último, Adrián Pérez, avanzó que la Fundación Intras oferta 3 talleres con 60 plazas, enfocados a la estimulación cognitiva y desarrollados por neuropsicólogas en el centro sociocultural Peromato y en el Museo Etnográfico de Castilla y León.

En concreto se desarrollarán los siguientes talleres:

-Taller Pon Tu Cerebro en forma: Actividades y juegos cerebrales a través de pantallas táctiles para el mantenimiento de la memoria y la atención. Lo impartirá la Fundación INTRAS en el Centro Sociocultural Peromato, en la calle Puentica, 10.

-Taller de Memoria a través de los Recuerdos. Lo imparte la Fundación INTRAS y se trabajará la memoria a través de los recuerdos, juegos, canciones y utensilios. La actividad se desarrollará en el Museo Etnográfico.

-Taller de maleta de memoria. El objetivo es mejorar la memoria mediante técnicas memorísticas de ejercicios en grupo. Lo imparte Fundación INTRAS en el Museo Etnográfico.

-Taller de Culturas del Mundo para descubrir la historia y vida de otros pueblos, a cargo de Cruz Roja, en el Club de Mayores de Tres Cruces, en la calle Santa Teresa, 31.

-Taller Tradiciones del Mundo. En el Club de Mayores de Tres Cruces, en la calle Santa Teresa, 31.

-Taller Orgullo de Ser Mayor. Entrenamiento de las actividades cognitivas y conocimiento de uno mismo. Lo imparte la Asociación de Alzheimer Zamora, también en el Club de Mayores de Tres Cruces.

-Taller de Informática Básica para acercar a las personas mayores al mundo del ordenador. Lo realizará la Academia CÁTEDRA en el Espacio CYL Digital, en la calle Jiménez de Quesada, al lado del CEAS ESTE.

-Taller de Informática avanzada. Se trata de un taller de segundo nivel para aquellos participantes que ya tienen una noción básica del manejo del ordenador. Lo imparte también la Academia CÁTEDRA en el Espacio CYL Digital.

-Dos talleres de Manejo de Móviles. La finalidad es facilitar a los mayores el uso del móvil. Deben acudir con su móvil. Lo imparte la academia CÁTEDRA en el Club de Mayores de Tres Cruces.

-Taller de Yoga. Posturas, movimientos y control de la respiración. El taller será impartido por el Centro F10 Sport Center, en la calle Fuentelarreina, 14.

-Dos talleres de Pilates. Gimnasia adaptada de moderada intensidad para aliviar y prevenir dolencias. Lo imparte Centro F10 Sport Center, en la calle Fuentelarreina, 14.

Los interesados deberán tener 65 años cumplidos o cumplirlos este año, y para inscribirse es aconsejable que acudan previamente a las oficinas de CEAS de la ciudad donde les facilitarán toda la información necesaria y el modelo de instancia para presentar la solicitud. El número de plazas es limitado por lo que solamente se podrá solicitar un taller por persona, aunque se puede hacer constar en la solicitud otros talleres como segunda opción. Tras el periodo de inscripciones, las listas de admitidos por cada taller se podrán consultar el 17 de octubre en las sedes de los CEAS. Ese mismo día, tendrá lugar una charla-presentación de los grupos y talleres en La Alhóndiga, a las 11 de la mañana.