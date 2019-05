Martín Pozo presenta la gestión en la Diputación como aval de su candidatura al Ayuntamiento

La presidenta de la Diputación,y candidata del PP a la alcaldía de Zamora, Mayte Martín Pozo, hizo balance de la gestión desarrollada durante este mandato de cuatro años en la institución provincial.“Hemos demostrado que sabemos hacer bien las cosas, que estamos al lado de las personas, de sus necesidades, y que sabemos resolver sus problemas, hemos trabajado duro y conocemos la realidad”, aseguró .

.

En el balance realizado junto a dos vicepresidentes de la Diputación,Juan Dúo y José Luis Prieto,la presidenta de la institución provincial destacó los seis millones de euros empleados en más de un centenar de actuaciones para garantizar el agua potable en los pueblos de la provincia, así como los más de 27 millones de euros invertidos en ayuda a domicilio y las 200 familias atendidas en los comedores sociales. Los planes de empleo, dijo, han permitido dar trabajo a 1.800 personas durante algunos meses y se ha estado en todo momento “al lado de los agricultores”. Han sido, dijo, “cuatro años de mucho trabajo, recibiendo a todos los alcaldes, cuatro años constructivos centrados en mejorar la vida de las personas y en hacer más atractivo y habitable el medio rural de la provincia”.

El diputado Juan Dúo destacó que se han invertido 52 millones de euros en el plan municipal de obras, el arreglo de 155 kilómetros de carreteras, y los caminos asfaltados, así como el plan de conservación de infraestructuras provinciales, que contempla una inversión de cuatro millones de euros anuales durante cuatro años.

Por su parte, el diputado de Turismo, José Luis Prieto, señaló que dejan la diputación habiendo logrado incrementar un 40% las visitas a la provincia en estos cuatro años y consolidando la reserva de la biosfera. Auguró que el turismo será un sector “estratégico y muy interesante” para el desarrollo de la provincia en el futuro.

Martín Pozo añadió que con el aval “del deber cumplido” se presenta para “progresar, avanzar y salir del estancamiento en el que ha quedado la ciudad tras el gobierno del bipartito, que no solo no ha puesto en marcha ningún proyecto nuevo sino que no ha sido capaz de continuar los que ya estaban”