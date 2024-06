Marca el gol del ascenso a Primera RFEF y muestra un salmo premonitorio: Esta es la intrahistoria

Zamora tendrá la próxima temporada a su equipo más representativo de fútbol en Primera RFEF. Después de descender hace dos temporadas y caer en las semifinales por el ascenso el curso pasado, este año el conjunto rojiblanco lograba retomar la categoría después de un play off trepidante. Primero eliminaron al Sant Andreu y en la final doblegaron al colíder del Grupo V, el San Sebastián de los Reyes.

El 1-1 de la ida dejaba todo abierto para la vuelta. Ahí el Zamora supo hacer su partido y se llevó la victoria por 0-1 gracias a la diana del joven jugador colombiano Luis Rivas. Tras meter gol, Rivas no corrió como un loco, pese a que a la postre iba a significar el gol del ascenso, sino que caminó y mostró una camiseta interior con un mensaje.

El mensajer era el salmo 62:1, adaptado para la ocasión, y que ponía: “Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria”. Cope Zamora retransmitió el encuentro y emitió también en directo la celebración de los jugadores, primero sobre el césped del estadio de Matapiñonera y después en los propios vestuarios.





Esto explicaba a COPE Zamora Luis Rivas en el vestuario: “Yo solo pensaba en Dios y en mi gente que está en Colombia, en Chocó que es un pueblo pequeñito. Este gol es una ilusión que no había vivido aún y ojalá vengan más con el favor de Dios”.

Sobre cuándo decidió hacerse esa camiseta interior con el salmo referido, Rivas desvelaba: “En el partido de ida de la final lo soñé cuando dormía. Sentía que hacía un gol y que no corría, sino que caminaba. Me desperté, fui el viernes e hice la camiseta. Vi que el entrenador no me puso, pero seguí confiando porque sabía que Dios me tenía preparadas grandes cosas. Esperé y confié en el Señor. Y aquí me tiene, enseñando lo que Él quiere que haga”, zanjaba.