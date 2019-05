Mañueco afirma que no les distrae los "cambios de chaqueta de última hora"

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó en Zamora que a su partido no le distraen “ni las encuestas ni los cambios de chaqueta de última hora”, en una clara referencia al apoyo de la exvicepresidenta de la Junta Rosa Valdeón a Ciudadanos y alertó de que el voto al partido naranja para que luego gobierne el “sanchismo” es un “cambiazo en toda regla”.

Fernández Mañueco cerró con ese mensaje el mitin convocado en la terraza del Teatro Ramos Carrión de Zamora,

“O gana el PP o gana el sanchismo, puede ocurrir que un votante de Ciudadanos se acueste el domingo pensando que va a gobernar el centro derecha y por la mañana vea que gobierna el sanchismo: es pegar un cambiazo a los votantes en toda regla, que quieren que se juegue con las cartas boca arriba, que es lo que hace el PP”, alertó.

El candidato ‘popular’, que esta tarde viajó en el autobús de la prensa, insistió en apelar a no dividir el voto para no facilitar el gobierno del “sanchismo” en Castilla y León y advirtió de que, mientras en Madrid Ciudadanos dice que “con el PSOE, no”, en la Comunidad puede ocurrir lo contrario.

Fernández Mañueco recalcó que “tiene la sospecha fundada”, como considera que se vio en el último debate electoral, de que “Igea tiene intención de pactar con el PSOE” y enfatizo con un “no lo dudéis”, pero proclamó que van a ganar las elecciones y no se producirá esa duda”.

A ello, unió que la certeza es que el Partido Popular es la única opción frente al “sanchismo” y reclamó el apoyo de todos para no dividir el voto para que no gobierne el PSOE y su “discípulo” Luis Tudanca, de quien volvió a decir que el domingo se le enviará a Madrid con la victoria del Partido Popular.

El candidato ‘popular’ argumentó, como en el últimos días, que el “sanchismo” y el PSOE en Castilla y León es un riesgo para unos servicios públicos que están a la cabeza de España, como la sanidad en el podium y con “medalla de bronce”, y para la economía, donde se refirió a que Tudanca ha pactado una subida de impuestos con la izquierda de 2.000 millones que se suman a los 26.000 del Gobierno socialista.

De nuevo, se refirió a que el candidato de Ciudadanos “está empeñado” en “meterse” con él tras haberle retado a un debate sobre la sanidad, para recordarle que ya se celebraron dos y él no tiene la culpa de que no saliera satisfecho. Cargó contra Igea por querer “cerrar” los 3.200 consultorios locales y por no ver necesaria la radioterapia para algunas provincias y criticó, en tal sentido, que quiera que haya ciudadanos de primera y de segunda en la Comunidad.

Por último, exigió a Tudanca que antes de la votación diga a los ciudadanos “lo que quieren y esperan porque no puede haber ni mentiras ni medidas verdades” y subrayar que ellos van “por el buen camino” hacia la victoria en las autonómicas, municipales y europeas. Así, pidió el “esfuerzo de ir puerta a puerta, vecino a vecino, dar la cara en la barra del bar, en el colegio y en la universidad porque todos los votos son necesarios”.

Fue la candidata a la Alcaldía de Zamora Mayte Martín Pozo la que abrió el mitin al que acudieron el presidente provincial, José María Barrios, y el senador Fernando Martínez Maíllo, entre otros cargos del PP en esta provincia, que estuvo marcado por la sorpresa del apoyo de Rosa Valdeón a Francisco Igea.