La Magia vuelve a Zamora en Navidad

La actual situación generada por al Covid-19 no impedirá que la Magia y el Ilusionismo vuelvan a Zamora esta Navidad, como extensión de las XXVII Jornadas Internacionales de Magia celebradas el pasado mes de septiembre, aunque con aforos reducidos y guardando siempre todas las medidas e higiene y seguridad necesarias. No obstante las sesiones se retransmitirán también por internet para que todas las personas que no puedan acudir presencialmente disfruten también de los espectáculos de forma virtual desde su propia casa.

Superado ese reto la extensión del Festival vuelve en Navidad, como es tradicional, para repartir Ilusiones en estas fechas en las que más se necesitan. Las actividades se desarrollarán desde el 25 de diciembre hasta el 9 de enero e incluyen espectáculos de Magia en la Ciudad, Talleres de Magia, Magia Viajera en diversas localidad y sorteo de Libros de Magia.

-Magia en la Ciudad. Habrá 12 representaciones que se desarrollarán los días, 26, 27 y 28 y 29 de diciembre en el salón de actos de La Alhóndiga y en el Museo Etnográfico, en horarios de 12:00h. 17:00h y 19:30h. Los aforos serán reducidos y la entrada será gratuita hasta completar el aforo, si bien tendrán prioridad las personas que realicen una inscripción previa para todas las representaciones en el Museo Etnográfico o en el Tfno: 980 531 708.

-Talleres de Magia. Destinados al público infantil (niñ@s de 6 a 12 años) con el objetivo de iniciar a los más pequeños el mundo de la Magia, enseñándoles efectos sencillos y como presentarlos a familiares y amigos. Se realizarán en la Alhóndiga y os grupos serán reducidos. Las inscripciones deberán efectuarse en los Registros del Ayuntamiento o en su sede electrónica

-Magia Viajera. Una vez más la Magia en Navidad se extenderá también a algunas localidades de la provincia con espectáculos de carácter familiar. Hay previstas cuatro actuaciones y ya están confirmadas las de Puebla de Sanabria y Monfarracinos.

-Sorteo de Libros de Magia. Se realizarán en la Biblioteca Pública y con ello se trata de acercar a los niños a la lectura y a la magia, mediante el regalo de distintos libros de Ilusionismo seleccionados por sus características pedagógicas, de fácil lectura, con muchas imágenes y divertidos.