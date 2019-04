La Madrugada del Viernes Santo de Zamora

Cofradía de Jesús Nazareno vulgo Congregación

Fundación -1651

Pasos

Camino del Calvario, vulgo "Cinco de Copas" de Justo Fernández, 1802.

La Caída de Ramón Álvarez, 1866-1878.

Jesús Nazareno de Antonio Pedrero, 1999.

Redención de Mariano Benlliure 1931.

Las Tres Marías y San Juan de Hipólito Pérez Calvo, 1977.

La Verónica de Ramón Álvarez, 1885.

La Desnudez de José María Garrós, 1901.

La Crucifixión de Ramón Álvarez, 1880-1885.

La Elevación de Aurelio de la Iglesia 1899-1901.

La Agonía de Juan Ruiz de Zumeta 1604-1605.

La Virgen de la Soledad de Ramón Álvarez, 1886.

Hábito .-Los cofrades visten hábito de percal negro con cola, sin capa y cubren el rostro con verdugo o caperúz romo. Portan una cruz al hombro siguiendo a Jesús Nazareno

-En la procesión de la Congregación toma parte el Merlú,una parejas de cofrades que anuncia a toque de corneta y tambor destemplado, las paradas y avances de la procesión y de los paso

-Recorrido.

Sale a las Cinco de la madrugada de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva continuando por plaza Mayor, C/ Renova, plaza Sagasta, C/ San Torcuato, plaza de Alemania, avenida Victor Gallego, avenida Tres Cruces (dando la vuelta), donde después del descanso estatutario de 35 minutos se reanuda la procesión desde el crucero con la tradicional reverencia por la avenida Tres Cruces, C/ Amargura, avenida Príncipe de Asturias, C/ Santa Clara, plaza Sagasta, C/ Renova, plaza Mayor (dando la vuelta) C/ Ramos Carrión, plaza Viriato, C/ Barandales, plaza Santa María la Nueva para concluir en el Museo de Semana Santa. La Santísima Virgen de la Soledad efectuará su entrada en el Templo de salida.