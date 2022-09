El lunes comienza la nueva campaña de Bonos Comercio Solidario con más de 200 establecimientos participantes

El Ayuntamiento de Zamora y AZECO ponen en marcha la segunda fase de la campaña de Bonos de Comercio Solidario "Suma y Sigue" correspondiente al presente año, destinada a ayudar a las personas que se encuentran en situación de desempleo y al mismo tiempo fomentar la compra de productos en el comercio local. La campaña, que ha sido presentada esta mañana en el Ayuntamiento por el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, y el secretario de AZECO, Angel Hernández, cuenta también con la colaboración de Caja Rural de Zamora y comenzará a partir del próximo lunes en que se pondrán a disposición de los beneficiarios los 10.000 bonos de 15 euros disponibles para esta fase; lo que supone un total de 150.000 euros que aporta el Ayuntamiento.

Los bonos podrán solicitarse a partir del lunes en la web oficial de la campaña www.sumaysiguezamora.es, aportando los datos que se solicitan a través de un formulario. El periodo para la adquisición de los bonos finaliza el 7 de octubre y podrán ser canjeados en las compras efectuadas en los establecimientos adheridos hasta el 14 de octubre. Cada beneficiario podrá solicitar un máximo de 4 bonos que tendrán una validez de siete días desde su validación, por lo que pasado ese plazo sin haberse gastado caducan y se reintegran a la Bolsa de bonos. No obstante en el caso de bonos no gastados podrán ser solicitados de nuevo por la misma persona o por otra, con el propósito de que no se pierdan y puedan utilizarse todos los bonos disponibles a lo largo de la campaña. Los bonos son de 15 euros y se podrán canjear por compras a partir de 30 euros, lo que en ese caso supone un descuento de hasta el 50%; a razón de un bono para compras de 30 euros o más, dos bonos para compras de 60 euros o más, tres bonos para compras de más de 90 euros, o los cuatro bonos disponibles para compras de más de 120 euros.

Este es el tercer año de vigencia de la campaña de Bonos del Comercio Solidario, que surgió en un momento determinado, en 2020 como medida de ayuda económica a las personas en situación de desempleo y apoyo a la comercio zamorano en el momento más crudo de la pandemia, pero debido al respaldo obtenido la intención del Ayuntamiento es de permanencia. Hasta el momento se han puesto en el bolsillo de los parados de la ciudad en las anteriores campañas un total de 500.000 euros, según informó el concejal de Hacienda, que han generado un volumen de ventas en el comercio local de más de 1.250.000 euros.

Diego Bernardo destacó el interés social de la campaña, al apoyar económicamente a las personas que se encuentran en situación de desempleo, así como el interés económico para un sector tan importante como es el comercio local, y la puso como ejemplo y modelo de colaboración institucional, en este caso de AZECO y el Ayuntamiento, "de dos entidades que luchan y trabajan por un fin común, que no es otro que el interés de los zamoranos".

Por su parte el secretario de AZECO recordó que Zamora fue pionera a nivel regional en la puesta en marcha de los Bonos Solidarios, y que después han seguido sus pasos otras ciudades; destacó el respaldo empresarial a la iniciativa, a la que hasta este momento se han acogido 206 establecimientos comerciales de todo tipo; y agradeció también la colaboración de ECYL en la aportación de los datos para los beneficiarios. Respecto a los sectores comerciales en los que se efectúa un mayor uso de los bonos, destacó los productos de primera necesidad, como alimentación, ropa, calzado, o gasolina, pero también otro tipo de productos de mayor cuantía como electrodomésticos o equipamiento del hogar.