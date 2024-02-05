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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (3-4 de febrero de 2024)

Gran triunfo del Zamora con remontada incluida.

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Redactor en COPE Zamora

Zamora

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 12:27

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 2 S.D. COMPOSTELA 1


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. BECERRIL 1 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

C.D. BENAVENTE 0 CIUDAD RODRIGO C.F. 1

ZAMORA C.F. “B” 1 C.D.BOVEDANA 0


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

ZAMORA C.F. 2 C.D. PARQUESOL “B” 0

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FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. TORESANA -U.D. SAN LORENZO (Aplazado)

ATLÉTICO PINILLA 0 ZAMORA C.F. 1


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

REAL AVILÉS C.F 1 C.D. BOVEDANA 0


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

OLÍMPICO DE LEÓN “B” 1 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 6 CORUXO F.S. (Suspendido) 0


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 10 F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 2

VADILLOS C.F. 3 RIVER ZAMORA F.S. 5


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3 ZARZUELA DEL PINAR 2


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 111 C.B. MELILLA 76


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.B. MELILLA LA SALLE 67 C.D. ZAMARAT 81


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

CALVO BASKET XIRIA 108 C.D. ZAMARAT 63


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

UNIÓN FINANCIERA OVIEDO 22 B.M. ZAMORA 20

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