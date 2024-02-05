Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (3-4 de febrero de 2024)
Gran triunfo del Zamora con remontada incluida.
Zamora
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Actualizado 12:27
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 2 S.D. COMPOSTELA 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. BECERRIL 1 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
C.D. BENAVENTE 0 CIUDAD RODRIGO C.F. 1
ZAMORA C.F. “B” 1 C.D.BOVEDANA 0
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
ZAMORA C.F. 2 C.D. PARQUESOL “B” 0
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FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. TORESANA -U.D. SAN LORENZO (Aplazado)
ATLÉTICO PINILLA 0 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
REAL AVILÉS C.F 1 C.D. BOVEDANA 0
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
OLÍMPICO DE LEÓN “B” 1 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 2
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 6 CORUXO F.S. (Suspendido) 0
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 10 F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 2
VADILLOS C.F. 3 RIVER ZAMORA F.S. 5
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3 ZARZUELA DEL PINAR 2
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 111 C.B. MELILLA 76
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.B. MELILLA LA SALLE 67 C.D. ZAMARAT 81
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
CALVO BASKET XIRIA 108 C.D. ZAMARAT 63
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
UNIÓN FINANCIERA OVIEDO 22 B.M. ZAMORA 20
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