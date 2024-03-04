  • Lunes, 04 de marzo 2024
  • ABC

COPE

Zamora

Noticias

Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (2-3 marzo 2024)

Dura derrota del Zamora

ctv-dbb-whatsapp-image-2024-03-03-at-185547
Redactor en COPE Zamora

Zamora

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 09:13

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 1 RC DEPORTIVO FABRIL 2


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

C.D. PALENCIA CRISTO ATLÉTICO 2 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

ATLÉTICO MANSILLÉS-ZAMORA C.F. “B” (Aplazado, mal estado del terreno de juego )

BETIS C.F. 2 C.D. BENAVENTE 1

C.D. BOVEDANA 1 LA CISTÉRNIGA 1


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

  • Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

VICTORIA C.F. “B” 0 ZAMORA C.F. 2

C.D.LA AMISTAD 2000 0 U.D. STA MARTA DE TORMES”B” 6


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SAN LORENZO 1 ARANDINA C.F. 2

ZAMORA C.F. 7 U.D. TORESANA 0


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1 (Descanso en la competición)


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 4 O ESTEO F.S. 4


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

CISTIERNA F.S. 2 C.D.INTERSALA ZAMORA 2

RIVER ZAMORA F.S.0 C.D. PONFESALA 3


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S.0 C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO 6


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.D. VALVERDE 5 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ALMANSA 60 C.B. ZAMORA 71


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

C.D. ZAMARAT 74 AL-QÁZERES EXTREMADURA 56


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 70 GIJÓN BALONCESTO 94


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. CLUB CISNE LOS SAUCES 33 B.M. ZAMORA 27

Etiquetas

Radio en directo COPE
  • item no encontrado

En directo

Directo Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Escuchar

Recomendados