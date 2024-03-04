Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (2-3 marzo 2024)
Dura derrota del Zamora
Zamora
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Actualizado 09:13
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 1 RC DEPORTIVO FABRIL 2
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
C.D. PALENCIA CRISTO ATLÉTICO 2 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ATLÉTICO MANSILLÉS-ZAMORA C.F. “B” (Aplazado, mal estado del terreno de juego )
BETIS C.F. 2 C.D. BENAVENTE 1
C.D. BOVEDANA 1 LA CISTÉRNIGA 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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VICTORIA C.F. “B” 0 ZAMORA C.F. 2
C.D.LA AMISTAD 2000 0 U.D. STA MARTA DE TORMES”B” 6
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO 1 ARANDINA C.F. 2
ZAMORA C.F. 7 U.D. TORESANA 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1 (Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI (Descanso en la competición)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 4 O ESTEO F.S. 4
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
CISTIERNA F.S. 2 C.D.INTERSALA ZAMORA 2
RIVER ZAMORA F.S.0 C.D. PONFESALA 3
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S.0 C.F.S. FEMENINO SAN FERNANDO 6
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.D. VALVERDE 5 CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 3
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ALMANSA 60 C.B. ZAMORA 71
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
C.D. ZAMARAT 74 AL-QÁZERES EXTREMADURA 56
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.D. ZAMARAT 70 GIJÓN BALONCESTO 94
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. CLUB CISNE LOS SAUCES 33 B.M. ZAMORA 27
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