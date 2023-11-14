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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (11-12 noviembre 2023)

Fin de semana con resultados dispares para los equipos zamoranos.

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Redactor en COPE Zamora

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 10:26

FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

ZAMORA C.F. 1 REAL AVILÉS INDUSTRIAL 0


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

BURGOS PROMESAS 0 C.D. VILLARALBO 0


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

Gª MEDINENSE 1C.D. BENAVENTE1

UNIONISTAS SALAMANCA “B” 4 ZAMORA C.F”B” 0

C.D.BOVEDANA 1 C.D.F. MOJADOS 3


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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ZAMORA C.F. 1 C.D. LA BAÑEZA 1

Cy D. LEONESA “B” 7 C.D. LA AMISTAD 2000 0


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

U.D. SAN LORENZO 1 ZAMORA C.F. 3

BETIS C.F. 4 U.D. TORESANA 0


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1

R.D. DEPORTIVO DE LA CORUÑA”B” 5 C.D. BOVEDANA 1


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C. y.D. LEONESA 0 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 3


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

CAJA RURAL ATLE´TICO BTE F.S.5 A ESTRADA 2


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 7 F.S. SALAMANCA”B” 2

F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 4 RIVER ZAMORA F.S. 4


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

RIVER ZAMORA F.S.3 VALDETIRES FERROL F.S.I 5


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

C.F.S.CIUDAD DE TORO 3 RACING CUELLAR 3


BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE

HUELVA COMERCIO VIRIDIS 61 C.B. ZAMORA 85


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

AL-QÄZERES EXTREMADURA-C.D. ZAMARAT (Aplazado)


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

C.D. ZAMARAT 79 ESTUDIANTES DE LUGO 87


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE 30 B.M. ZAMORA 21

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