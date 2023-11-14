Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (11-12 noviembre 2023)
Fin de semana con resultados dispares para los equipos zamoranos.
Zamora
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Actualizado 10:26
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
ZAMORA C.F. 1 REAL AVILÉS INDUSTRIAL 0
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
BURGOS PROMESAS 0 C.D. VILLARALBO 0
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
Gª MEDINENSE 1C.D. BENAVENTE1
UNIONISTAS SALAMANCA “B” 4 ZAMORA C.F”B” 0
C.D.BOVEDANA 1 C.D.F. MOJADOS 3
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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ZAMORA C.F. 1 C.D. LA BAÑEZA 1
Cy D. LEONESA “B” 7 C.D. LA AMISTAD 2000 0
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
U.D. SAN LORENZO 1 ZAMORA C.F. 3
BETIS C.F. 4 U.D. TORESANA 0
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO 1
R.D. DEPORTIVO DE LA CORUÑA”B” 5 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C. y.D. LEONESA 0 C.D.ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 3
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
CAJA RURAL ATLE´TICO BTE F.S.5 A ESTRADA 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 7 F.S. SALAMANCA”B” 2
F.S. ALHAMBRA DE GUIJUELO 4 RIVER ZAMORA F.S. 4
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
RIVER ZAMORA F.S.3 VALDETIRES FERROL F.S.I 5
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
C.F.S.CIUDAD DE TORO 3 RACING CUELLAR 3
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA GRUPO OESTE
HUELVA COMERCIO VIRIDIS 61 C.B. ZAMORA 85
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
AL-QÄZERES EXTREMADURA-C.D. ZAMARAT (Aplazado)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
C.D. ZAMARAT 79 ESTUDIANTES DE LUGO 87
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE 30 B.M. ZAMORA 21
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