Los peques de Zamora podrán ver la llegada de los Reyes por la Televisión Local y las RRSS del Ayuntamiento

Los Reyes Magos llegarán a Zamora, como todos los años, para repartir los regalos a los niños y niñas de la ciudad. A ciencia cierta no se sabe cómo ni por dónde, pero según han confirmado ellos mismos llegarán a partir de las 21,30 horas y se dirigirán al Ayuntamiento, donde serán recibidos por el Alcalde en el Salón de Plenos, quien les entregará las llaves de la ciudad para que esta noche puedan acudir a todos los domicilios y dejar los regalos y juguetes a los niños y niñas de Zamora.

Debido a las medidas sanitarias y de seguridad establecidas por la Covid-19, este acto no podrá estar abierto al público pero todos los zamoranos, grandes y pequeños, podremos seguirlo en directo a través de la televisión local, La 8 Zamora, y las redes sociales del Ayuntamiento. Para ello se han instalado cámaras en distintos de la ciudad, ya que no se sabe exactamente por dónde llegarán, con el fin de poder seguir la llegada de sus majestades reales y que ningún pequeño pierda detalle de tan importante acontecimiento. No obstante los pajes anunciarán con una sonora traca de bombas reales el momento de su entrada en Zamora.

También está previsto que los propios Melchor, Gaspar y Baltasar aprovechen la presencia de las cámaras de televisión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para dirigirse a todos los niños y niñas de Zamora para agradecerles su buen comportamiento durante los meses en los que han tenido que estar confinados en sus casas a causa del coronavirus, sin poder ir a clase ni salir a jugar con sus amigos, y pedirles que en esta noche mágica se vayan pronto a la cama y dejen sus zapatos bien limpios y preparados junto al árbol de Navidad, donde a lo largo de la noche recibirán sus regalos.

Para ello los pajes reales han ido recogiendo durante estos días las cartas depositadas por todos los niños y niñas en los buzones instalados por el Ayuntamiento en los distintos puntos de la ciudad